5 món ngừa nếp nhăn hiệu quả như thoa retinol

Retinol là dẫn xuất của vitamin A, có tác dụng chống lão hóa và giảm nếp nhăn trên da được các chuyên gia da liễu khuyên dùng sau tuổi 30. Retinol giúp kích thích tái tạo tế bào da mới, giảm chảy xệ, lão hóa, mang đến làn da săn chắc, mịn màng hơn. Ngoài việc bổ sung retinol từ bên ngoài, bạn cũng có thể tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu vitamin A để gia tăng hiệu quả dưỡng da.

Có hai nguồn vitamin A trong chế độ ăn uống, bao gồm vitamin A đã chuyển hóa (retinol và retinyl ester) tồn tại phần lớn trong các sản phẩm động vật như sữa, gan, cá; và tiền chất vitamin A (carotenoids) có nhiều trong trái cây, rau và dầu. Dưới đây là những loại thực phẩm phổ biến chứa vitamin A chuyển hóa hoặc tiền chất vitamin A, hỗ trợ ngừa nếp nhăn da, giúp làn da khỏe đẹp.

1. Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ có thể ăn sống, trộn salad hoặc làm món xào.

Trong tất cả các loại ớt chuông, ớt chuông đỏ giàu vitamin A nhất. Trung bình trong 100g ớt chuông đỏ chứa 48 mcg RAE vitamin A, tương đương 5% nhu cầu vitamin A khuyến nghị hàng ngày dành cho người trưởng thành.

2. Cà rốt

Cà rốt có giá trị dinh dưỡng cao, giàu chất xơ và hàm lượng vitamin A lên tới 835 mcg RAE, tương đương 93% nhu cầu vitamin A khuyến nghị hàng ngày dành cho người trưởng thành. Beta-carotene - một tiền hợp chất của vitamin A - không chỉ giúp trẻ hóa da mà còn tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ thị lực.

3. Cải xoăn/cải kale

Cải kale rất giàu vitamin A, chất xơ, vitamin C, vitamin K cùng nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho làn da. Trong 100 g cải kale có đến 2.870 mcg beta carotene (tiền chất để chuyển hóa thành vitamin A), cần thiết cho sự phát triển và duy trì tất cả các mô trong cơ thể, bao gồm cả da, tóc.

Diễn viên Tăng Thanh Hà thường thêm cải xoăn vào món sinh tố hoặc sấy khô làm món ăn vặt.

4. Cà chua

Trung bình trong 100 g cà chua chín chứa 42 mcg RAE vitamin A, tương đương 5% nhu cầu vitamin A khuyến nghị hàng ngày cho người trưởng thành. Hàm lượng lycopene dồi dào trong loại quả này có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi các tác hại của gốc tự do, nhờ đó hạn chế tổn thương cũng như kìm hãm lão hóa. Lycopene là chất chống oxy hóa mạnh gầp hàng nghìn lần so với vitamin C.

5. Gan bò

Gan động vật là một trong những nguồn cung cấp vitamin A đã chuyển hóa dồi dào nhất. Lượng vitamin A trong gan bò cao hơn nhiều so với trong sữa, trứng, thịt, cá. Bổ sung gan động vật vào thực đơn góp phần tăng hiệu quả chống lão hóa da.

(Theo Curology)

