Chuyên gia Mỹ khuyên uống 3 loại trà buổi tối để giảm mỡ bụng

Nhiều nghiên cứu cho thấy căng thẳng, rối loạn tiêu hóa và thiếu ngủ là ba yếu tố gián tiếp thúc đẩy tích tụ mỡ bụng. Dựa trên cơ chế này, Kanchan Koya, Ph.D., chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, gợi ý thói quen rất đơn giản: uống trà gừng, trà bạc hà và trà hoa cúc vào buổi tối để hỗ trợ giấc ngủ, làm dịu hệ tiêu hóa, giảm viêm, những yếu tố giúp cơ thể duy trì chuyển hóa ổn định khi kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh.

Trà gừng

Uống trà gừng sau bữa tối giúp giảm cảm giác nặng bụng.

Trà gừng được nhiều nghiên cứu ghi nhận có khả năng giảm phản ứng viêm, thúc đẩy nhiệt sinh và cải thiện kiểm soát cân nặng ở mức độ nhẹ. Uống một ly trà gừng ấm sau bữa tối có thể hỗ trợ cơ thể dễ tiêu, hạn chế cảm giác nặng bụng và giảm nhu cầu ăn thêm vào đêm muộn.

Trà bạc hà

Bạc hà có tác dụng giảm cảm giác thèm ăn.

Trà bạc hà có tác dụng thư giãn cơ trơn đường tiêu hóa và giảm đầy hơi, tình trạng khiến vòng bụng dễ phình to và gây khó chịu. Khi giảm co thắt, quá trình tiêu hóa diễn ra nhẹ nhàng hơn, giúp cơ thể tránh rối loạn tiêu hóa về đêm, từ đó hạn chế ăn uống do khó chịu hoặc stress.

Trà hoa cúc

Uống trà hoa cúc giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Trà hoa cúc nổi tiếng với khả năng hỗ trợ giấc ngủ. Thiếu ngủ kéo theo tăng cortisol, hormone liên quan trực tiếp đến tích tụ mỡ bụng. Một tách trà hoa cúc trước khi ngủ giúp cơ thể thư giãn, giảm lo âu, cải thiện thời gian và chất lượng giấc ngủ, gián tiếp hỗ trợ mục tiêu giảm mỡ.

Những loại trà này không phải "thuốc đốt mỡ" nhưng khi trở thành thói quen buổi tối, chúng giúp tạo điều kiện cho cơ thể nghỉ ngơi tốt, tiêu hóa hiệu quả và kiểm soát cảm giác thèm ăn, ba chìa khóa quan trọng trong việc giảm mỡ bụng.