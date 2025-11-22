Chuyên gia Mỹ khuyên uống 3 loại trà buổi tối để giảm mỡ bụng
Chuyên gia Kanchan Koya khuyến khích dùng trà gừng, trà bạc hà và trà hoa cúc vào buổi tối giúp hỗ trợ giảm mỡ bụng.
Nhiều nghiên cứu cho thấy căng thẳng, rối loạn tiêu hóa và thiếu ngủ là ba yếu tố gián tiếp thúc đẩy tích tụ mỡ bụng. Dựa trên cơ chế này, Kanchan Koya, Ph.D., chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, gợi ý thói quen rất đơn giản: uống trà gừng, trà bạc hà và trà hoa cúc vào buổi tối để hỗ trợ giấc ngủ, làm dịu hệ tiêu hóa, giảm viêm, những yếu tố giúp cơ thể duy trì chuyển hóa ổn định khi kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh.
Trà gừng
Uống trà gừng sau bữa tối giúp giảm cảm giác nặng bụng.
Trà gừng được nhiều nghiên cứu ghi nhận có khả năng giảm phản ứng viêm, thúc đẩy nhiệt sinh và cải thiện kiểm soát cân nặng ở mức độ nhẹ. Uống một ly trà gừng ấm sau bữa tối có thể hỗ trợ cơ thể dễ tiêu, hạn chế cảm giác nặng bụng và giảm nhu cầu ăn thêm vào đêm muộn.
Trà bạc hà
Bạc hà có tác dụng giảm cảm giác thèm ăn.
Trà bạc hà có tác dụng thư giãn cơ trơn đường tiêu hóa và giảm đầy hơi, tình trạng khiến vòng bụng dễ phình to và gây khó chịu. Khi giảm co thắt, quá trình tiêu hóa diễn ra nhẹ nhàng hơn, giúp cơ thể tránh rối loạn tiêu hóa về đêm, từ đó hạn chế ăn uống do khó chịu hoặc stress.
Trà hoa cúc
Uống trà hoa cúc giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.
Trà hoa cúc nổi tiếng với khả năng hỗ trợ giấc ngủ. Thiếu ngủ kéo theo tăng cortisol, hormone liên quan trực tiếp đến tích tụ mỡ bụng. Một tách trà hoa cúc trước khi ngủ giúp cơ thể thư giãn, giảm lo âu, cải thiện thời gian và chất lượng giấc ngủ, gián tiếp hỗ trợ mục tiêu giảm mỡ.
Những loại trà này không phải "thuốc đốt mỡ" nhưng khi trở thành thói quen buổi tối, chúng giúp tạo điều kiện cho cơ thể nghỉ ngơi tốt, tiêu hóa hiệu quả và kiểm soát cảm giác thèm ăn, ba chìa khóa quan trọng trong việc giảm mỡ bụng.
|
Kanchan Koya, Ph.D., là chuyên gia dinh dưỡng sống tại Mỹ, tốt nghiệp tiến sĩ Sinh học phân tử tại Harvard Medical School. Cô nổi tiếng với cách ứng dụng khoa học dinh dưỡng vào gia vị và thảo mộc để cải thiện sức khỏe gia đình. Kanchan là tác giả của cuốn Spice Spice Baby, cố vấn nội dung cho nhiều chương trình dinh dưỡng và là gương mặt quen thuộc trên các nền tảng sức khỏe quốc tế. Với nền tảng nghiên cứu vững chắc, cô tập trung vào dinh dưỡng chống viêm, tiêu hóa và lối sống lành mạnh, đặc biệt hướng dẫn các thói quen nhỏ nhưng bền vững giúp kiểm soát cân nặng.
Uống trà hoa cúc, trà bạc hà hay trà quế vào buổi tối có thể giải tỏa căng thẳng, giảm cảm giác thèm ăn, cải thiện chất lượng giấc ngủ.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-21/11/2025 11:56 AM (GMT+7)