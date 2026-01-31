Quần 9 tấc thành mốt mới của giới nhà giàu

Thế chỗ những chiếc quần ống suông rộng dài chạm đất, quần 9 tấc (ngắn đến mắt cá chân) đang gây sốt nhờ sự thịnh hành phong cách quiet luxury và lối sống old money của giới thượng lưu, theo Who What Wear.

Không phô trương logo, không chạy theo phom dáng quá khổ, kiểu quần này đại diện cho tinh thần ăn mặc chuẩn mực, kín kẽ nhưng vẫn toát lên vẻ giàu có đầy chừng mực.

Điểm hấp dẫn của quần 9 tấc nằm ở độ dài vừa đủ. Khi dừng lại ở mắt cá chân, thiết kế này giúp tổng thể trang phục trở nên gọn gàng, thanh thoát, đồng thời tôn đôi giày - yếu tố luôn được giới old money chăm chút.

Từ ballet flats mũi đen cổ điển, loafers da mềm cho đến kitten heels tối giản, tất cả đều kết hợp hài hòa với quần 9 tấc, tạo nên vẻ ngoài tinh tế.

Mốt quần lửng đến mắt cá chân được ưa chuộng trở lại một phần nhờ sự lăng xê của những tín đồ chuộng giày loafer. Đôi giày thanh lịch chuẩn quiet luxury trở thành điểm nhấn đắt giá trên tổng thể.

Khác với quần skinny bó sát từng làm mưa làm gió một thập kỷ trước, quần 9 tấc hiện nay được tiết chế vừa phải, ôm nhẹ hoặc ống đứng thẳng, ưu tiên chất liệu cao cấp như cotton dày, wool pha hay linen đứng phom.

Bảng màu cũng xoay quanh những gam trung tính kinh điển: trắng ngà, be, kem, nâu nhạt.

Cách phối đồ cùng quần 9 tấc phản ánh rõ lối sống của giới thượng lưu kín tiếng. Một chiếc sơ mi trắng phom chuẩn, áo len mỏng vắt vai, hay cardigan kéo khóa cổ nhẹ nhàng đều đủ để hoàn thiện hình ảnh thanh lịch.

Khác với các phom ống suông rộng hay quần skinny, quần 9 tấc không kén dáng mặc, phù hợp mọi chiều cao.