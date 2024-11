4 loại quả ăn vào bữa sáng giúp giảm cân, đốt mỡ

1. Việt quất

Việt quất là một trong những loại trái cây giàu chất chống oxy hóa đầu bảng, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do quá trình stress oxy hóa. Trong 100 g việt quất chứa 9 mmol chất chống oxy hóa. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Advances in Nutrition cho thấy những người thường xuyên ăn việt quất kiểm soát cân nặng tốt hơn những người không ăn.

Việt quất có thể ăn trực tiếp hoặc thêm vào sữa chua, sinh tố xanh... giúp bữa sáng giàu chất xơ, chất chống oxy hóa.

Quả việt quất giàu anthocyanin tự nhiên và vitamin C, có tác dụng chống viêm, làm giảm sự phân hủy collagen, đồng thời chứa các hợp chất polyphenolic có thể chống lại tác hại từ ánh nắng. 15 loại anthocyanin trong quả này có thể làm chậm phản ứng viêm, giúp ổn định lượng đường trong máu, nhờ đó tăng hiệu quả kiểm soát cân nặng, giữ dáng.

2. Cà chua

Cà chua giàu chất xơ, có khả năng hấp thụ chất béo dư thừa trong ruột sau đó đào thải cặn bã, độc tố ra khỏi cơ thể, giảm tích mỡ bụng. Ăn một quả cà chua trước bữa chính cũng có tác dụng tăng cảm giác no, hạn chế thèm ăn, nhờ đó kiểm soát liều lượng thực phẩm trong bữa hiệu quả hơn.

Cà chua còn là nguồn vitamin C dồi dào, giàu kali và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường dinh dưỡng, được nhiều chuyên gia đánh giá cao về công dụng giữ dáng, giảm cân. Theo Woman, bác sĩ khoa sản Cai Fengbo từng ăn kiêng với cà chua và giảm được 11 kg sau một tháng.

3. Quả bơ

Quả bơ chứa hàm lượng chất xơ hòa tan và axit béo cao, giúp tăng cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn lên đến 40%. Chất béo lành mạnh trong bơ vừa giúp no lâu vừa tăng tốc độ đốt cháy mỡ thừa. Ngoài ra, bơ còn chứa đường mannoheptulose, thành phần giúp tăng độ nhạy insulin, tăng khả năng hấp thu canxi, hỗ trợ giảm mỡ nội tạng. Chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích dùng quả bơ trong bữa sáng hoặc bữa trưa để tăng cảm giác no, hạn chế thèm ăn, nhờ đó, tăng hiệu quả giảm cân, đốt mỡ.

Bơ chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn, có tác dụng thúc đẩy các hormone đốt cháy chất béo làm việc năng suất hơn.

4. Trứng gà

Trứng giàu protein, axit amin thiết yếu giúp đốt mỡ và giảm cân hiệu quả nên thường xuyên có mặt trong các loại thực đơn, chế độ ăn cải thiện số đo cân nặng. Ngoài ra, hàm lượng cao axit béo omega-3 trong trứng gà giúp tăng phản ứng của cơ thể với insulin, hỗ trợ giảm mỡ bụng tự nhiên. Trứng gà giàu dinh dưỡng lại cung cấp ít calo, là thực phẩm giúp giảm cân, duy trì và xây dựng cơ bắp.

(Theo Sundaymore)

