3 kiểu làm đẹp lông mày có thể khiến chị em trông già hơn tuổi

Lông mày tỉa quá mỏng

Một trong những thói quen phổ biến nhất là tỉa hoặc nhổ lông mày quá nhiều khiến dáng mày trở nên mảnh và thưa. Theo She Finds, lông mày quá mỏng hay thưa thớt không chỉ lỗi thời mà còn làm gương mặt thiếu sức sống, khiến bạn trông già hơn tuổi thật. Việc nhổ lông mày quá tay còn có thể khiến sợi mày mọc lại chậm hoặc không mọc nữa. Thay vì tỉa mỏng, các chuyên gia khuyên nên giữ dáng mày tự nhiên và chỉ chỉnh sửa nhẹ những sợi mọc lệch.

Lông mày thưa thớt hoặc quá mảnh có thể tạo cảm giác kém sức sống, nhợt nhạt cho tổng thể gương mặt.

Lông mày cong vút hoặc quá tròn

Kiểu lông mày có độ cong quá cao hoặc dáng tròn như hình bán nguyệt từng là xu hướng nhưng có thể khiến gương mặt trông thiếu tự nhiên. Dáng mày này tạo cảm giác như bạn đang thể hiện sự ngạc nhiên hay hốt hoảng, khiến tổng thể gương mặt trở nên cứng và có thể "dừ" hơn tuổi thật. Thay vào đó, nên ưu tiên giữ đường cong chân mày mềm mại, vừa phải và phù hợp với cấu trúc xương chân mày để tạo vẻ hài hòa cho tổng thể.

Lông mày vẽ quá đậm

Không ít người có thói quen dùng chì kẻ mày có màu sắc đậm để hàng chân mày thêm nổi bật. Tuy nhiên, lông mày đậm và cứng có thể khiến gương mặt trông nặng nề, thiếu mềm mại, đồng thời dễ làm nổi bật nếp nhăn quanh mắt. Các chuyên gia trang điểm khuyên nên chọn màu chì gần với màu lông mày tự nhiên hoặc chỉ đậm hơn một tông, sau đó dùng cọ chải để tán đều, giúp dáng mày trông tự nhiên hơn.

Lông mày quá đậm có thể khiến gương mặt trở nên cứng nhắc, 'dừ' hơn tuổi.