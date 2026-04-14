2 màu son có thể khiến phụ nữ trông già hơn tuổi

Khi chúng ta già đi, những lựa chọn trang điểm nhỏ cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn về diện mạo. Dù son môi là một trong những cách dễ nhất để làm sáng khuôn mặt, một số màu son lại phản tác dụng - đặc biệt khi môi tự nhiên mất đi độ đầy đặn theo thời gian.

Các chuyên gia làm đẹp của She Finds cho biết, sau tuổi 40, việc chọn đúng tông son càng trở nên quan trọng hơn. Một số màu son tối từng trông ấn tượng và sang trọng giờ đây có thể làm nổi bật các nếp nhăn hoặc khiến môi trông mỏng hơn. Tránh một vài lỗi thường gặp khi chọn son môi có thể giúp bạn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ và trẻ trung. Dưới đây là hai màu son mà phụ nữ trên 40 tuổi nên cân nhắc kỹ trước khi thoa.

1. Màu đỏ tía

Đỏ tía là sắc đỏ đậm pha tím hoặc nâu, tạo cảm giác sang trọng, quyền lực và trưởng thành song khá kén màu da cũng như khó sử dụng trong dịp thường ngày.

Son môi màu đỏ tía đậm có thể trông cá tính và ấn tượng nhưng không phải là lựa chọn lý tưởng cho đôi môi của phụ nữ tuổi trung niên. Theo chuyên gia trang điểm Margina Dennis, các gam màu tối có thể "làm nổi bật các nếp nhăn quanh miệng và trên môi".

Thay vì những gam màu đậm, tối, cô khuyên dùng những tông màu nhẹ nhàng hơn, mô phỏng sắc hồng tự nhiên của môi. Các màu như hồng nhạt, đào, đất nung, đỏ nhạt, dưa hấu, quả mọng và mâm xôi có xu hướng làm sáng da và tạo nên đôi môi trông trẻ trung hơn. Những gam màu nhạt hơn này phản chiếu nhiều ánh sáng hơn và giúp khuôn mặt ấm áp, có thể giúp bù đắp cho sự phai màu tự nhiên của môi theo thời gian.

2. Son đỏ sẫm

Sắc đỏ sẫm, tối, cũng không được chuyên gia khuyến khích đối với phụ nữ ở tuổi trung niên vì dễ làm môi trông mỏng hơn.

Son môi màu đỏ sẫm là một sắc màu khác mà các chuyên gia cho rằng đôi khi có thể làm lu mờ các đường nét trên khuôn mặt của phụ nữ có tuổi cũng như "tố cáo" sự hao hụt collagen rõ rệt ở đôi môi.

Dù xu hướng này từng có lúc thịnh hành, chuyên gia trang điểm Kerrin Jackson - người sáng lập The Makeup Refinery - lưu ý rằng màu son này có thể vô tình tạo ra hiệu ứng làm già đi. Jackson giải thích đó là do nguyên tắc ánh sáng. Các gam màu tối, đặc biệt màu đỏ sẫm, hấp thụ nhiều ánh sáng hơn các tông màu sáng. "Khi thoa lên môi, những màu son này thực sự làm cho môi bạn trông mỏng hơn", Jackson giải thích và nói điều này dễ khiến khuôn mặt trông già hơn.

Để tránh tình trạng này, cô khuyên nên hạn chế chọn những màu son quá tối và nên ưu tiên những tông màu sáng hơn hoặc trung tính, có khả năng phản chiếu ánh sáng để tạo cảm giác môi đầy đặn, rạng rỡ hơn.