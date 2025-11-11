4 kiểu làm đẹp tóc dễ khiến phụ nữ trung niên già thêm vài tuổi

1. Tóc chải ngôi giữa

Tóc chải ngôi giữa vô tình thu hút sự tập trung của người đối diện vào chính giữa mái tóc và gương mặt, đồng thời tạo cảm giác kéo dài, làm mái tóc xẹp hơn. Khi nhìn rõ đường chân tóc và tóc bớt độ phồng, có thể khiến gương mặt trông kém sức sống, lộ rõ mọi đặc điểm gương mặt. Thay vì chải ngôi giữa, tóc rẽ ngôi lệch tạo hiệu ứng trẻ trung, ăn gian độ dày mái tóc hơn.

2. Cắt tỉa cứng nhắc

Các kiểu tóc ngắn có đường cắt dứt khoát có thể tạo cảm giác cứng nhắc, khiến gương mặt kém mềm mại. Nên ưu tiên các kiểu tóc tỉa thưa, tỉa layer nhằm tạo vẻ tự nhiên, giúp trung hòa các đường nét gương mặt.

3. Nhuộm màu ánh kim

Nhiều người tin rằng việc đổi màu tóc sang các gam nổi bật như ánh kim, vàng, cam... có thể giúp diện mạo trông sành điệu, trẻ trung hơn. Tuy nhiên, đây đều là những màu kén da, rất dễ khiến da trông xỉn màu, dìm nhan sắc. Các tone màu ấm như nâu, đỏ trầm... thường tôn da, giúp gương mặt trông sáng và rạng rỡ hơn.

4. Nhuộm màu quá tối

Ngược lại với các màu nhuộm sặc sỡ, màu quá trầm cũng không được khuyến khích. Màu tóc quá tối tạo ra sự tương phản rõ rệt với làn da phụ nữ trung niên, dễ làm nổi bật các nếp nhăn và vùng tối thay vì làm sáng da. Khi đó, trông tóc xẹp hơn và có xu hướng kéo dài gương mặt, tạo cảm giác da chảy xệ, kém săn chắc.

