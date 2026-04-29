4 món makeup thiết yếu giúp bạn rạng rỡ khi đi biển

Kem chống nắng nâng tông thay thế lớp nền

Kem chống nắng là bước không thể thiếu khi hoạt động ngoài trời. Với dòng nâng tông, sản phẩm còn giúp da sáng nhẹ, đều màu mà không cần thêm kem nền. Kết cấu mỏng nhẹ giúp hạn chế bít tắc lỗ chân lông và giảm nguy cơ lớp makeup bị chảy dưới nắng nóng.

Hatomugi UV Care & Tone Up SPF50+ PA++++

Gel chống nắng nâng tông giá rẻ, nhẹ mặt, phù hợp đi biển.

Giá tham khảo: 100.000 đồng

Cell Fusion C Toning Sunscreen SPF50 +/PA ++++

Kem chống nắng nâng tông nhẹ, kiềm dầu tốt, hợp da dầu hỗn hợp.

Giá tham khảo: 249.000 đồng

Son tint hoặc son dưỡng có màu tạo sức sống cho gương mặt

Một thỏi son nhỏ gọn có thể thay đổi toàn bộ thần thái. Các tông màu cam đào, hồng tự nhiên hoặc đỏ nhẹ giúp gương mặt trông tươi tắn hơn. Son tint có ưu điểm lâu trôi, còn son dưỡng có màu phù hợp với phong cách căng bóng, nhẹ nhàng.

LANEIGE Juice Pop Box Lip Tint

Tint bóng mới nổi, hiệu ứng juicy căng mọng, dưỡng môi tốt.

Giá tham khảo: 585.000 đồng

Peripera Ink The Velvet

Tint lì nổi tiếng, màu đậm, giữ màu tốt cả ngày.

Giá tham khảo: 350.000 đồng

Mascara chống nước giữ đôi mắt sắc nét

Độ ẩm cao và nước biển dễ khiến mascara thông thường bị lem. Phiên bản chống nước giúp hàng mi cong và rõ nét suốt cả ngày, kể cả khi bơi hoặc hoạt động ngoài trời. Chỉ cần chuốt nhẹ là đủ tạo điểm nhấn cho đôi mắt.

Kiss Me Heroine Make Long & Curl Super Waterproof Mascara

Mascara chống nước "quốc dân", giữ mi cong và không lem khi đi biển.

Giá tham khảo: 300.000 đồng

Clio Kill Lash Superproof Mascara

Mascara Hàn Quốc chống nước tốt, đầu cọ mảnh giúp tơi mi tự nhiên.

Giá tham khảo: 185.000 đồng

Má hồng dạng kem cho hiệu ứng da ửng nắng

Má hồng dạng kem dễ tán bằng tay, tiệp vào da và tạo hiệu ứng ửng hồng tự nhiên như vừa đi nắng. Sản phẩm này cũng có thể dùng cho môi, giúp tiết kiệm không gian túi xách và tối giản quy trình trang điểm.

Clinique Chubby Stick Cheek Colour Balm

Má hồng dạng thỏi dễ dùng, màu nhẹ nhàng, hợp makeup tự nhiên.

Giá tham khảo: 900.000 đồng

e.l.f. Monochromatic Multi Stick

Blush stick giá mềm, đa năng dùng được cho cả má, môi và mắt.

Giá tham khảo: 230.000 đồng