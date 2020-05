Trấn Thành gây hoang mang khi cùng lúc bị nhận xét ốm đói và béo như đuông dừa

Thứ Ba, ngày 12/05/2020 10:42 AM (GMT+7)

Trấn Thành gây hoang mang với hình thể lúc gầy, lúc béo bất thường.

MC Trấn Thành.

Nổi tiếng là một nam nghệ sỹ đa-zi-năng và đầy tài năng của Vbiz, nhất cử nhất động của Trấn Thành rất được người hâm mộ qua tâm. Đặc biệt, với sự xuất hiện dày đặc trong các chương trình, gameshow khiến cho fans nhận ra sự thay đổi nhỏ nhất từ thần tượng. Mới đây nhất, khi xuất hiện dẫn chương trình “Người ấy là ai”, Trấn Thành gây bất ngờ với diện mạo khá hốc hác, gầy gò. Không chỉ phần mặt dài nhọn bất thường mà sắc mặt cũng biểu hiện mệt mỏi thấy rõ.

Nhiều người tỏ ra lo lắng với sức khỏe của Trấn Thành, họ cho rằng chắc vì làm việc quá sức hay áp lực giảm cân để lên hình đẹp đã khiến cho nam MC sinh năm 1987 ngày càng ốm o.

Trấn Thành gây bất ngờ khi xuất hiện ốm o tại chương trình "Người ấy là ai".

Nhưng kỳ lạ hơn, ở một video Hari Won mới đăng tải, cụ thể, trong đợt cách ly xã hội phải ở nhà và không chạy show, Trấn Thành và Hari Won đã lên cân khá nhiều vì vậy phải ăn uống theo chế độ và tự tập gym tại nhà.

Xét về mặt thời gian, có thể thấy video của bà xã Trấn Thành mới quay còn chương trình “Người ấy là ai” có thể được ghi hình trước nên tại thời điểm đó, Trấn Thành vẫn còn khá gầy. Và sau khi nghỉ vì dịch Covid-19 thì do ăn uống thoải mái và ít vận động nên anh đã tăng cân trở lại.

Ngoại hình có sự khác biệt của Trấn Thành.

Không còn béo mập, bị ví như "đuông dừa", thời gian gần đây Trấn Thành xuất hiện với vẻ ngoài mi nhon hơn.

Trấn Thành là một trong những nam nghệ sỹ luôn bất ổn về cân nặng. Anh nhiều lần bị la ó với vóc dáng tròn trịa, vóc dáng cũng đẫy đà lên trông thấy. Nhiều bạn bè và đồng nghiệp thường xuyên lấy điểm này ra để chọc Trấn Thành. Nào là như con “đuông dừa”, “khủng long”, “bụng to vượt mặt”… Cây hài cũng nhiều lần than thở: “Làm sao mà gầy được vậy? Bây giờ tôi thở thôi thấy cũng mập nữa?” và anh cho rằng nguyên nhân khiến mình mập lên là do tuổi tác và quá trình làm MC ít vận động.

Trấn Thành từng trở thành đề tài trêu chọc của đồng nghiệp khi để tăng cân mất kiểm soát.

Nhiều lần anh xuất hiện trên sóng với thân hình ngấn mỡ.

Nên khi bắt gặp những hình ảnh anh quá gầy, nhiều người lại tỏ ra lo lắng mong anh sớm ổn định được cân nặng.

