Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh

Diva Mỹ Linh khi xuất hiện trên sân khấu sẽ khác xa với hình ảnh đời thực khi ở nhà. Nếu trên sân khấu chị makeup đậm thì ở nhà nữ diva nhạc Việt thích để mặt mộc.

Khi tập luyện ở hậu trường, chị cũng muốn cho da "được thở" khi không chọn để mặt mộc, không makeup.

Điều khiến khán giả chú ý là ở tuổi 50, khi để mặt mộc làn da của diva Mỹ Linh vẫn rất khỏe đẹp, có độ đàn hồi cao. Để có được làn da như vậy, bí quyết của chị chính là lối sống hàng ngày như tập thể dục làm nóng cơ thể, ăn uống khoa học.

Cụ thể, mỗi sáng, diva Mỹ Linh khởi động làm ấm cơ thể bằng yoga để bắt đầu chạy bộ. Đây cũng là bộ môn thể thao mà Mỹ Linh duy trì suốt nhiều năm qua và là hoạt động không thể thiếu mỗi ngày của chị. Sau khi chạy, chị còn dành 10 phút để giãn cơ.

Nhờ chăm chỉ vận động, diva nhạc Việt đã đánh bay mỡ thừa và bắt đầu lấy lại được phom dáng.

Diva Mỹ Linh không chỉ chú ý đến việc luyện tập, chị còn nghiên cứu về ăn uống. Nữ ca sĩ không ăn kiêng hà khắc mà áp dụng công thức ăn sạch, dành thời gian tự nấu nướng tại gia để kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể.

Đồng thời, Mỹ Linh còn tăng lượng rau xanh và trái cây tươi nạp vào cơ thể hàng ngày để bổ sung vitamin, khoáng chất cho cả làn da và vóc dáng.

Với diva Mỹ Linh, việc tập thể dục ngoài giữ dáng còn giúp quá trình trao đổi chất của chị tốt hơn và nhờ vậy làn da của nữ ca sĩ luôn khỏe mạnh.

Bên cạnh đó việc uống nước nhiều nước, chế độ ăn rau quả cũng là cách để diva Mỹ Linh có được làn da khỏe.

Ảnh: FBNV