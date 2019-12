"Nữ hoàng nhạc Giáng sinh" Mariah Carey giữ dáng bằng cá hồi và nụ bạch hoa

Thứ Hai, ngày 23/12/2019 11:14 AM (GMT+7)

Mariah Carey sở hữu vóc dáng khá đẹp khiến nhiều người không thể rời mắt.

Mariah Carey được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc Giáng sinh".

Mariah Carey không chỉ nổi tiếng với giọng ca nội lực mà còn được nổi bật vì vóc dáng phồn thực với những đường cong đầy đặn. Chế độ ăn kiêng của giọng ca "All I want for Christmas is you" rất chặt chẽ. Người đẹp chỉ ăn cá hồi Na Uy và nụ bạch hoa mỗi ngày. Cá hồi của Na Uy to lớn và béo khỏe nhất trong tất cả các giống cá hồi đặc biệt là giàu chất dinh dưỡng hơn.

Thực đơn giản cân của người đẹp chỉ có cá hồi Na Uy và nụ bạch hoa.

Còn nụ bạch hoa là nụ chưa nở của loại cây có nguồn gốc ở vùng Địa Trung Hải thường được sử dụng nấu với cá hay ăn cùng salad. Nụ bạch hoa tốt cho tiêu hóa, chống lão hóa và giúp giảm nguy cơ bị ung thư và tim mạch. Tuy nhiên một số chuyên gia dinh dưỡng phản bác chế độ ăn của cô rằng không nên chỉ nạp duy nhất một nguồn chất dinh dưỡng sẽ dẫn đến việc thiếu hụt các chất khác.

Người đẹp nổi bật với những đường cong phồn thực.

Ngoài ra, cô còn áp dụng chế độ ăn uống không đường và chỉ tiêu thụ protein nạc, cắt bỏ hoàn toàn đồ ngọt. Khi thèm ăn cô ấy sẽ ăn những miếng trái cây nhỏ hoặc một số loại quả như việt quất. Mariah Carey eat clean, tập trung vào các thực phẩm là rau, cô ấy cũng không ăn tinh bột và bánh mì. Món khoái khẩu của người đẹp là bánh mì và mì ống nhưng cô đã loại bỏ nó ra khỏi thực đơn vì không có lợi cho việc giảm cân. Thay vì ăn 3 bữa mỗi ngày, Mariah Carey sẽ ăn nhẹ và ăn nhiều bữa nhỏ để giữ mức năng lượng ổn định đồng thời tránh ăn quá no. Mariah Carey từng đến gặp chuyên gia dinh dưỡng để quyết định mình sẽ nạp bao nhiêu calo vào cơ thể và mỗi ngày cô tuân thủ theo mức 1500 calo.

Theo US Weekly, không giống như Jennifer Lopez hay Beyonce, những người thường nhảy trên sân khấu như một cách giữ dáng thì Mariah Carey luyện tập thể dục nhịp điệu. Mariah Carey khẳng định việc tập thể dục nhịp điệu có hiểu quả hơn các bài tập khác đặc biệt là những bài tập dưới nước. Huấn luyện viên cá nhân của cô nói rằng ưu điểm của việc tập thể dục dưới nước giúp cơ bắp khỏe hơn nhưng cơ không bị to ra mà săn chắc hơn. Mỗi tuần, cô sẽ xuống hồ bơi từ 3 đến 4 buổi để thực hiện các bài tập trong vòng 45 đến 90 phút.

Cô yêu thích cái bài tập dưới nước.

Ngoài ra, Mariah Carey còn có cách tính cân nặng đặc biệt. Cô sẽ không sử dụng cân mà lấy độ rộng, chật của quần áo để đo lường. Cô sẽ xem xét chiếc váy của mình có vừa vặn hơn so với 3 năm trước hay không để tính xem mức độ thành công trong việc giảm cân đến đâu.

