Ngọc Hân thả dáng trên phố, khoe bầu 8 tháng

Ngọc Hân cho biết cô được nhà thiết kế Cao Minh Tiến rủ thực hiện một bộ ảnh thời trang ngẫu hứng để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi mang bầu ở tháng cuối thai kỳ và kỷ niệm 15 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010.

Cô tự chuẩn bị trang phục, được chuyên gia trang điểm Mai Phan make-up và làm mẫu dưới ống kính của Cao Minh Tiến.

Khi chọn trang phục cho buổi chụp, Ngọc Hân cố tình mang theo một chiếc váy bó sát, khoe bụng bầu nhô cao. Theo hoa hậu Việt Nam 2010, đường cong khi mang bầu là nét quyến rũ của phụ nữ.

Ngọc Hân cho biết cô hiện mang bầu hơn 8 tháng, dự sinh vào đầu tháng 9. Vợ chồng cô dự định đặt tên ở nhà cho con trai sắp chào đời là Pi.

Gần đến ngày sinh nở nhưng Ngọc Hân vẫn giữ được sự năng động. Cô được nhận xét trông gọn gàng, thậm chí khó nhận ra đang mang bầu khi mặc váy suông.

Ngọc Hân cho biết cô hiện tăng khoảng 10 kg so với thời trước khi bầu nhờ duy trì chế độ ăn uống "vào con, không vào mẹ" với thực đơn ít dầu mỡ, tinh bột, chất béo và nhiều rau củ quả. Cô gần như không ăn đồ chiên rán, nước có gas hay trà sữa để tránh nguy cơ tăng cân mất kiểm soát hoặc tiểu đường thai kỳ.

Bên cạnh ăn uống, Ngọc Hân còn duy trì chế độ tập luyện thường xuyên, mỗi ngày đều tập các động tác yoga dành cho bà bầu và đi bộ ở sân chung cư.

Ngọc Hân thấy may mắn vì không phải trải qua giai đoạn ốm nghén, luôn cảm thấy tràn ngập năng lượng cho mọi hoạt động. Cô vẫn duy trì công việc kinh doanh thời trang, tham dự các triển lãm, hoạt động thiện nguyện và xây dựng kênh TikTok ghi lại hành trình bầu bí.

Ngọc Hân còn đang ở giai đoạn hoàn thành đề án tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Mỹ thuật - Công nghiệp Hà Nội.

Ngọc Hân quan niệm nuôi dưỡng tinh thần vui vẻ, lạc quan là điều rất quan trọng khi mang bầu. Bên cạnh làm việc và học tập, cô còn thường xuyên gặp gỡ bạn bè để xin kinh nghiệm, chuẩn bị cho việc làm mẹ bỉm sữa.

Ngọc Hân sinh năm 1989 tại Hà Nội, từng có nhiều năm kinh nghiệm làm mẫu trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô công khai tin vui mang thai con đầu lòng hồi đầu năm, sau 6 năm kết hôn với ông xã Phú Đạt.