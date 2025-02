Ông Trump dừng thu thuế hàng Temu, Shein

Quyết định được Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành hôm 7/2, nhằm tạo điều kiện cho Bộ Thương mại Mỹ có thêm thời gian điều chỉnh để thực thi lệnh bãi bỏ de minimis một cách hiệu quả. De minimis (quá nhỏ để có ý nghĩa) là chính sách cho phép các gói hàng dưới ngưỡng giá trị 800 USD được miễn thuế và kiểm tra hải quan vào Mỹ.

Trước đó, theo sắc lệnh được ký bởi ông Trump, hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong không còn được hưởng chính sách này kể từ 4/2, bất kể chúng được chuyển đến Mỹ bằng cách nào.

Các nhà bán lẻ trực tuyến như Shein, Temu, AliExpress và Haul - thuộc Amazon, thường tận dụng de minimis bằng cách gửi trực tiếp các bưu kiện từ nhà máy ở Trung Quốc đến tay người tiêu dùng Mỹ để có giá thấp, ước đến 1 tỷ gói mỗi năm.

Do vậy, việc bãi bõ de minimis đồng nghĩa lượng hàng thương mại điện tử khổng lồ này sẽ phải chuyển sang quy trình nhập khẩu với các bước kiểm tra, bổ sung thông tin và thu thuế, khiến thời gian và chi phí tăng lên.

Một tài xế UPS giao hàng tại khu phố Beverly ở Chicago, Illinois ngày 18/12/2024. Ảnh: Reuters

Thực tế, hỗn loạn và ùn ứ đã diễn ra ngay tuần đầu bỏ de minimis. Dịch vụ Bưu chính Mỹ (USPS) vừa có đợt tạm ngừng và khởi động lại việc chấp nhận bưu kiện từ Trung Quốc, khiến hàng hóa bị ùn tắc tại các cửa khẩu, kể cả những gói hàng đã nộp thuế tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy ở New York.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra và thu thuế các gói hàng thương mại điện tử đã tổ chức một cuộc họp vào thứ năm (6/2) với các chuyên gia hậu cần để thảo luận về việc hơn một triệu gói hàng đang chất đống tại Sân bay JFK.

Một nguồn tin nói với Reuters rằng hải quan đã bắt đầu giải phóng các bưu kiện bị giữ tại JFK, nơi tiếp nhận 60 triệu gói hàng de minimis mỗi năm. "Thật là một tuần đầy sóng gió cho những ai làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử toàn cầu," Derek Lossing, CEO công ty chuỗi cung ứng Cirrus Global Advisors bình luận.

Niall van de Wouw, Giám đốc vận tải hàng không tại nền tảng định giá cước vận tải Xeneta cho biết Temu và Shein mỗi ngày vận chuyển khoảng 9.000 tấn hàng hóa trên toàn thế giới, tương đương với khoảng 88 chiếc máy bay chở hàng Boeing 777 đầy tải. "Bạn không thể đột ngột đóng cửa đối với khối lượng hàng hóa hàng không lớn như vậy. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi lệnh hành pháp về de minimis bị trì hoãn", ông nói.

Nhiều chuyên gia vận chuyển và luật sư cảnh báo việc bãi bỏ de minimis với hàng Trung Quốc sẽ khiến công tác kiểm tra hải quan quá tải vì cơ quan này chưa có hệ thống và quy trình phù hợp. Nhân viên của họ cũng đang bị thiếu hụt do CBP thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng chịu trách nhiệm về an ninh biên giới.

Người tiêu dùng Mỹ cũng phải đối mặt với các mặt hàng "săn sale" giá rẻ trên mạng nay đột ngột đắt đỏ thì tính thêm thuế, phí. Các công ty logistics như DHL, SEKO nói rằng đang cố gắng thích ứng trước những thay đổi chính sách.

"Chúng tôi đang cố gắng điều chỉnh trước những thay đổi lớn trong chính sách thương mại của Mỹ, làm hết sức mình để hỗ trợ khách hàng," Brian Bourke, Giám đốc thương mại toàn cầu của SEKO Logistics nói.