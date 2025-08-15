Báo Na Uy: Ông Trump gọi Bộ trưởng Stoltenberg, hỏi về giải Nobel Hòa bình

Ông Trump đã nỗ lực chấm dứt nhiều cuộc xung đột, đụng độ trên thế giới kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2025 (ảnh: Reuters)

Một số quốc gia bao gồm Israel, Pakistan, Campuchia, Armenia, Azerbaijan đã đề cử và bày tỏ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận giải Nobel Hòa bình năm nay – giải thưởng cao quý do Na Uy trao tặng mà 4 vị Tổng thống Mỹ, bao gồm Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter và Barack Obama từng nhận được.

“Thật bất ngờ, khi Bộ trưởng Tài chính (Na Uy) Jens Stoltenberg đang đi dạo trên phố ở Oslo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện”, Dagens Naeringsliv hôm 14/8 đưa tin, dẫn nguồn giấu tên.

Theo Dagens Naeringsliv, trong cuộc trò chuyện với Bộ trưởng Stoltenberg, ông Trump trao đổi về vấn đề thuế quan, thương mại và cũng hỏi về giải Nobel Hòa bình.

“Ông ấy muốn giải Nobel, và cũng trao đổi về thuế quan”, Dagens Naeringsliv đưa tin.

Nhà Trắng, Bộ Tài chính Na Uy và Ủy ban Nobel Na Uy chưa bình luận về thông tin này.

Theo Reuters, mỗi năm có hàng trăm ứng viên được đề cử giải Nobel Hòa bình vì những đóng góp nổi bật cho hòa bình thế giới. Người đoạt giải sẽ do Ủy ban Nobel Na Uy lựa chọn. Ủy ban này gồm 5 thành viên, được Quốc hội Na Uy bổ nhiệm theo di chúc của Alfred Nobel (1833 – 1896), doanh nhân người Thụy Điển.

Vào tháng 10 hàng năm, người nhận giải Nobel Hòa bình sẽ do Ủy ban Nobel Na Uy công bố tại thành phố Oslo.

Tin tức mà Dagens Naeringsliv tiết lộ được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Nga Putin, được lên lịch vào ngày 15/8 tại bang Alaska (Mỹ).

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 13/8, ông Trump cảnh báo sẽ có “hậu quả nghiêm trọng” nếu ông Putin không ủng hộ hòa bình ở Ukraine.

Khi được hỏi rằng liệu Nga có thể đối mặt với hậu quả nào nếu không đồng ý chấm dứt xung đột trong hội nghị ngày 15/8 hay không, ông Trump nói: “Có, họ sẽ phải chịu hậu quả”.

“Tôi không cần nhắc lại. Nhưng sẽ có những hậu quả rất nghiêm trọng”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết thêm rằng, mục đích cuộc gặp ngày 15/8 giữa hai nhà lãnh đạo là để “chuẩn bị” cho hội nghị thượng đỉnh tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine và có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Zelensky.

Hôm 14/8, Điện Kremlin cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska sẽ bắt đầu vào 11h30 trưa ngày 15/8 theo giờ địa phương, tức 2h30 sáng ngày 16/8 (giờ Hà Nội).