Yên Nhật bất ngờ mạnh lên sau cảnh báo can thiệp, chứng khoán toàn cầu lập đỉnh mới

Các chỉ số chứng khoán lớn tăng điểm mạnh sau khi Mỹ công bố số liệu tăng trưởng kinh tế quý III vượt xa dự báo. GDP Mỹ tăng với tốc độ 4,3% theo năm, cao hơn đáng kể so với mức 3,3% mà giới phân tích kỳ vọng, nhờ chi tiêu tiêu dùng duy trì vững chắc.

Thông tin này củng cố niềm tin rằng kinh tế Mỹ vẫn đang thể hiện sức chống chịu tốt, bất chấp bối cảnh lãi suất cao và những bất ổn chính sách. Nhà đầu tư vì thế mạnh dạn quay lại với các tài sản rủi ro, đặc biệt là cổ phiếu tăng trưởng.

Tại Phố Wall, chỉ số S&P 500 tăng 0,46% và đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới, dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu tăng trưởng. Nasdaq Composite và Dow Jones cũng đồng loạt đi lên, phản ánh đà lan tỏa của tâm lý tích cực.

Tại châu Âu, chỉ số STOXX 600 toàn khu vực cũng ghi nhận mức đóng cửa cao nhất lịch sử. Trên phạm vi toàn cầu, chỉ số MSCI All-Country World Index tăng lên kỷ lục mới, cho thấy làn sóng hưng phấn không chỉ giới hạn ở Mỹ.

Cổ phiếu Novo Nordisk tăng vọt hơn 7% sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt thuốc giảm cân dạng viên của hãng. Quyết định này giúp tập đoàn dược phẩm Đan Mạch củng cố lợi thế cạnh tranh trong thị trường điều trị béo phì đang phát triển nhanh chóng.

Động thái này cũng góp phần hỗ trợ tâm lý tích cực đối với nhóm cổ phiếu y tế và công nghệ sinh học.

Trái phiếu Mỹ phát tín hiệu gì về kỳ vọng lãi suất?

Thị trường trái phiếu Mỹ diễn biến trái chiều. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài như 10 năm và 30 năm giảm nhẹ, phản ánh kỳ vọng lạm phát dài hạn được kiểm soát tốt hơn.

Ngược lại, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm – nhạy cảm với chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) – lại tăng, cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng về khả năng Fed duy trì lãi suất ở mức cao trong ngắn hạn.

Vì sao đồng yên Nhật bất ngờ mạnh lên?

Đồng yên tăng giá so với USD sau khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản phát đi cảnh báo mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về khả năng can thiệp để ngăn đà mất giá quá mức của đồng tiền này. Tokyo khẳng định sẵn sàng hành động nếu biến động trở nên cực đoan.

Tín hiệu này, kết hợp với việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vừa nâng lãi suất, đã khiến giới đầu tư dè chừng và nhanh chóng điều chỉnh vị thế bán yên, kéo đồng tiền Nhật phục hồi rõ rệt.

Điều gì đang xảy ra trên thị trường hàng hóa?

Thị trường kim loại quý chứng kiến một làn sóng bứt phá hiếm có. Bạc vượt mốc 70 USD/ounce lần đầu tiên trong lịch sử, trong khi vàng và bạch kim cũng đồng loạt lập đỉnh mới, phản ánh dòng tiền trú ẩn và đầu cơ mạnh mẽ.

Giá dầu cũng tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi số liệu kinh tế Mỹ tích cực và những yếu tố địa chính trị liên quan đến nguồn cung dầu từ Venezuela.