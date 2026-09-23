Warren Buffett bỏ lỡ một trong những cơ hội lớn nhất đời mình: Bài học gì cho nhà đầu tư?

Warren Buffett

Ông Buffett sẽ được nhớ đến như một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất lịch sử, và thành tích của ông có đủ cơ sở để chứng minh điều đó. Dưới sự dẫn dắt của Buffett, Berkshire Hathaway đạt mức sinh lời hằng năm gần gấp đôi S&P 500 trong thời gian dài - một thành tích mà rất ít nhà đầu tư có thể sánh được.

Điều đáng chú ý là ông Buffett tạo dựng thành tích này tại một công ty đại chúng, nơi bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể mua cổ phiếu. Ông cũng biến đại hội cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway thành một hình mẫu về giao tiếp với nhà đầu tư, đến mức sự kiện này được ví như “Woodstock của giới tư bản”.

Bên cạnh tài năng đầu tư, ông Buffett còn nổi tiếng với những lời khuyên giản dị như “hãy tham lam khi người khác sợ hãi và sợ hãi khi người khác tham lam”, cũng như cách tiếp cận tương đối dễ hiểu: Tìm kiếm những doanh nghiệp sở hữu “con hào kinh tế” và mua cổ phiếu khi mức định giá hợp lý.

Chiến lược đó đã đưa Berkshire trở thành công ty có vốn hóa ngàn tỷ USD và biến Buffett thành một trong những người giàu nhất thế giới. Không thiếu những bài viết phân tích phong cách đầu tư của ông hay các giao dịch cổ phiếu hàng quý của Berkshire dành cho những nhà đầu tư muốn học theo “Nhà hiền triết xứ Omaha”.

Nhưng những sai lầm của ông Buffett lại ít được nhắc đến hơn, dù chúng cũng chứa đựng không ít bài học.

Trong sự nghiệp kéo dài khoảng 60 năm, ông Buffett chắc chắn đã có những khoản đầu tư không thành công. Năm 2008, Berkshire mua cổ phiếu ConocoPhillips đúng lúc thị trường dầu mỏ tiến gần đỉnh, dẫn đến khoản lỗ hàng tỷ USD. Trước đó, thương vụ mua Dexter Shoe Company với giá 433 triệu USD bằng cổ phiếu Berkshire, thay vì tiền mặt, cũng trở thành một quyết định đắt giá khi cổ phiếu Berkshire sau đó tăng mạnh. Năm 2007, ông Buffett gọi Dexter Shoe là “thương vụ tệ nhất mà tôi từng thực hiện”.

Tuy nhiên, với nhiều nhà đầu tư, những cơ hội bị bỏ lỡ đôi khi còn đắt giá hơn cả những khoản đầu tư thua lỗ. Một cổ phiếu tăng trưởng vượt trội có thể tạo ra lợi nhuận đủ lớn để bù đắp cho nhiều khoản đầu tư thất bại.

Theo cách nhìn đó, một trong những sai lầm đáng chú ý nhất của Buffett có lẽ là không đầu tư vào Google từ giai đoạn đầu, dù ông hiểu khá rõ mô hình kinh doanh, khả năng sinh lời và tiềm năng của công ty.

Warren Buffett và Google đã bỏ lỡ nhau như thế nào?

Warren Buffett từng có cơ hội đầu tư vào Google ngay từ đợt IPO. Những người xây dựng bản cáo bạch của Google thậm chí lấy cảm hứng từ “owner’s manual” – cẩm nang dành cho cổ đông của Berkshire Hathaway và đã tới Omaha để giới thiệu với Buffett.

Tuy nhiên, Berkshire Hathaway cuối cùng không tham gia đợt chào bán. Ông Buffett vốn thường thận trọng với các thương vụ IPO công nghệ ở giai đoạn đầu.

Không lâu sau khi Google lên sàn, ông Buffett lại có cơ hội nhìn thấy sức mạnh của mô hình kinh doanh này ngay trong một công ty con của Berkshire Hathaway. Khi đó, GEICO phải trả khoảng $10-$11 cho mỗi lượt nhấp chuột quảng cáo, và Warren Buffett nhận ra phần lớn số tiền này gần như trở thành lợi nhuận của Google.

Với Warren Buffett, đây là dấu hiệu của một “con hào kinh tế” rất rộng: Một doanh nghiệp không cần nhiều tài sản vật chất nhưng lại sở hữu sức mạnh định giá đáng kể.

Warren Buffett vốn có nhiều năm đầu tư vào ngành báo chí và hiểu rõ sức mạnh của quảng cáo. Ông từng ví các tờ báo là những “độc quyền địa phương”. Google dường như đang đưa mô hình đó lên một quy mô hoàn toàn khác - một nền tảng quảng cáo có khả năng tạo ra lợi thế gần như độc quyền trên phạm vi toàn cầu.

Nhưng ông Buffett vẫn không mua.

Sau này, ông thừa nhận đây là một cơ hội bị bỏ lỡ và tiếc rằng mình đã không hành động dựa trên những gì bản thân đã nhìn thấy.

Phải đến năm 2025, Berkshire mới đầu tư vào Google, nay là Alphabet. Và đáng chú ý, chính Warren Buffett là người chỉ đạo thương vụ này.

Điều đó có ý nghĩa gì với nhà đầu tư?

Quyết định không mua Google trở thành một trong những cơ hội bị bỏ lỡ đáng chú ý của Warren Buffett, nhất là khi Alphabet sau đó vươn lên mức vốn hóa hơn 4 ngàn tỷ USD.

Điểm đáng nói hơn là ông Buffett đã có một lợi thế thông tin mà không phải nhà đầu tư nào cũng có. Thông qua GEICO, ông trực tiếp nhìn thấy cách Google kiếm tiền, hiểu sức mạnh của mô hình quảng cáo và nhận ra khả năng sinh lời rất lớn của doanh nghiệp. Ông đã nhìn thấy cơ hội, nhưng vẫn không hành động.

Đây cũng là một bài học quen thuộc đối với nhà đầu tư cá nhân. Peter Lynch, một trong những nhà quản lý quỹ nổi tiếng nhất, từng khuyến khích nhà đầu tư tìm kiếm những doanh nghiệp mà họ thực sự hiểu rõ, đồng thời tận dụng những quan sát từ công việc, cuộc sống và môi trường xung quanh để tìm ra lợi thế mà thị trường có thể chưa nhận ra.

Nói cách khác, lợi thế đầu tư đôi khi nằm ngay trong những điều rất đời thường. Nơi bạn sống, công việc bạn làm hay những sản phẩm bạn thường xuyên sử dụng có thể giúp bạn nhận ra sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng sớm hơn phần còn lại của thị trường.

Jeremy Bowman, Chuyên gia trên Money Tool, từng học đại học ở Colorado, nơi Chipotle Mexican Grill bắt đầu mở rộng. Nhận thấy chuỗi nhà hàng này ngày càng phổ biến, ông mua cổ phiếu Chipotle không lâu sau khi công ty IPO. Khi đó, nhiều nhà đầu tư có thể thậm chí chưa từng bước vào một cửa hàng Chipotle, trong khi những người trực tiếp trải nghiệm thương hiệu đã có thêm một góc nhìn mà dữ liệu tài chính đơn thuần khó phản ánh.

Nhưng cơ hội đó cũng không được nắm giữ đến cùng. Ông sau đó bán phần lớn cổ phiếu Chipotle, trong khi thị giá cổ phiếu đã tăng khoảng 4,000% kể từ thời điểm ông mua.

Câu chuyện Google của Buffett vì vậy không chỉ là câu chuyện về một khoản đầu tư bị bỏ lỡ. Nó nhắc nhà đầu tư rằng nhận ra một cơ hội và hành động khi cơ hội xuất hiện là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Những lợi thế kiểu này không xuất hiện thường xuyên. Nhưng nếu một nhà đầu tư thực sự hiểu một doanh nghiệp trước khi phần còn lại của thị trường nhận ra giá trị của nó, chỉ một khoản đầu tư đúng đắn cũng có thể tạo ra khác biệt rất lớn cho cả danh mục - thậm chí thay đổi cuộc đời nhà đầu tư.