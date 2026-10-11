Doanh nghiệp tự định giá bán xăng dầu: Ngăn nguy cơ độc quyền, lợi ích nhóm bằng cách nào?

Cuộc đua giảm giá, cạnh tranh và tái cấu trúc thị trường

Bộ Công Thương đề xuất cơ chế doanh nghiệp tự đưa ra giá bán xăng dầu trên giá cơ sở Nhà nước đưa ra (Ảnh: NT)

Cơ chế cho doanh nghiệp tự định giá xăng dầu đã từng được đưa ra, kiến nghị và bàn thảo. Đến nay, sau 14 lần hoàn thiện, dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương xây dựng đã đề xuất cơ chế doanh nghiệp tự quyết định giá bán.

Theo các chuyên gia, cơ chế Nhà nước quản lý, điều hành giá xăng dầu hiện nay có ưu điểm giúp ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng, góp phần kiểm soát lạm phát và phục vụ mục tiêu tăng trưởng.

Tuy nhiên, việc duy trì cơ chế này trong thời gian dài, trong bối cảnh thị trường thế giới biến động nhanh, mạnh và thông tin thị trường ngày càng minh bạch, có thể hạn chế tính cạnh tranh của thị trường xăng dầu.

“Cơ chế Nhà nước xây dựng giá, doanh nghiệp theo đó bán ra đã hình thành trạng thái thụ động của doanh nghiệp. Hình thành cơ chế giá trần do Nhà nước ấn định nhằm bảo vệ người tiêu dùng, song triệt tiêu tính năng động của doanh nghiệp trong việc chủ động đa dạng nguồn hàng, không loại bỏ tầng nấc trung gian (tổng đại lý, đại lý cấp 2…) và khiến thị trường xăng dầu không linh hoạt”, ông Trịnh Quang Khanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội xăng dầu Việt Nam cho hay.

Theo ông Khanh, điểm tích cực lớn nhất của cơ chế doanh nghiệp tự quyết định giá bán xăng dầu trong dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương xây dựng, đang lấy ý kiến và trình Chính phủ, là chuyển một phần quyền chủ động từ cơ quan quản lý sang chủ thể trực tiếp kinh doanh. Thay vì chủ yếu vận hành theo mức giá điều hành chung, doanh nghiệp có thể tự tính toán giá bán, biên lợi nhuận và chiến lược kinh doanh trên cơ sở chi phí thực tế, năng lực tài chính, nguồn cung và mức độ cạnh tranh trên thị trường.

Với cách tiếp cận này, giá cơ sở do cơ quan nhà nước công bố đóng vai trò tham chiếu, còn giá bán cụ thể trở thành công cụ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.

Những doanh nghiệp có lợi thế về chi phí nhập hàng, vận chuyển, kho bãi, quy mô phân phối hoặc năng lực quản trị, có thể cắt giảm khâu trung gian và ứng dụng khoa học, công nghệ vào quản lý, phân phối để chủ động đưa ra mức giá cạnh tranh hơn, thu hút khách hàng và mở rộng thị phần.

Mô hình phân tích chuỗi tác động của cơ chế xăng dầu do doanh nghiệp tự định giá so với phương pháp hiện nay (Ảnh: Gemeni, dữ liệu NVCC).

Người tiêu dùng có thể là đối tượng hưởng lợi đầu tiên khi cạnh tranh về giá được thúc đẩy. Với mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, ngay cả mức giảm nhỏ trên mỗi lít cũng tạo ra khoản tiết kiệm đáng kể khi tính trên tổng lượng tiêu thụ của hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp vận tải, logistics, sản xuất.

Nếu cạnh tranh thực chất được hình thành, lợi ích còn có thể lan tỏa sang toàn nền kinh tế thông qua việc giảm chi phí đầu vào, góp phần hạn chế áp lực tăng giá hàng hóa và dịch vụ.

Làm sao để cạnh tranh thực chất?

Tuy nhiên, trao quyền tự định giá không đơn thuần là thay đổi phương thức tính giá. Xăng dầu là mặt hàng gắn với an ninh năng lượng, đòi hỏi cao về dự trữ, bảo đảm nguồn cung và duy trì mạng lưới phân phối. Vì vậy, nếu thiếu các điều kiện cạnh tranh cần thiết, cơ chế tự định giá có thể tiềm ẩn những rủi ro.

Với thị trường vốn vận hành theo cơ chế Nhà nước định giá, doanh nghiệp bán trong giới hạn giá trần, cơ chế mới khó có thể hoàn thiện ngay mà cần thời gian điều chỉnh, bổ sung. Điều kiện tiên quyết là bảo đảm minh bạch, thúc đẩy cạnh tranh và tăng cường giám sát của cơ quan quản lý nhà nước cũng như toàn xã hội.

Bởi lẽ, nếu thiếu minh bạch và cơ chế giám sát hiệu quả, việc tự định giá có thể chỉ chuyển quyền quyết định giá từ cơ quan quản lý sang doanh nghiệp, mà chưa chắc mang lại lợi ích tương xứng cho người tiêu dùng.

Ngược lại, nếu được thiết kế đồng bộ, cơ chế này có thể thúc đẩy doanh nghiệp tối ưu chi phí, tái cơ cấu hệ thống phân phối và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn thị trường.

Cơ cấu nguồn xăng dầu hiện nay và hệ thống xăng dầu (Đồ hoạ: Gemeni, nguồn Bộ Công Thương).

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Quyết, chủ doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại phía Nam cho rằng, việc trao quyền tự định giá bán xăng dầu trong bối cảnh thị trường vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ các doanh nghiệp đầu mối có thể làm gia tăng lo ngại về cạnh tranh không bình đẳng giữa các doanh nghiệp khác nhau về quy mô, năng lực tài chính và khả năng tiếp cận nguồn hàng.

Theo ông Quyết, các doanh nghiệp lớn sở hữu hệ thống kho cảng, phương tiện vận chuyển và mạng lưới bán lẻ rộng có thể có lợi thế đáng kể về chi phí. Nếu lợi thế này được sử dụng để giảm giá, người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp có vị thế thị trường đủ mạnh để gây sức ép lên các đối thủ nhỏ hơn, cạnh tranh có thể trở thành cuộc đua loại bỏ đối thủ, nhất là khi doanh nghiệp có quy mô quá lớn và khả năng chi phối thị trường.

Ông Quyết cũng lưu ý, khi một số doanh nghiệp chiếm ưu thế lớn về nguồn cung hoặc phân phối, quyền tự định giá không đồng nghĩa với việc giá bán sẽ thấp hơn. Nếu sức ép cạnh tranh yếu, doanh nghiệp có thể duy trì giá cao hơn mức cần thiết để bù đắp chi phí và tạo lợi nhuận. Nguy cơ này càng đáng lưu ý nếu các doanh nghiệp phối hợp hình thành thỏa thuận làm suy giảm cạnh tranh.

Về cơ chế kiểm soát khi chuyển sang phương thức doanh nghiệp tự định giá, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, dự thảo Nghị định quy định các công cụ kê khai, theo dõi và giám sát quá trình hình thành giá xăng dầu.

Bà Nguyễn Thuý Hiền, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương (Đồ hoạ: ChatGPT, dữ liệu PV).

“Trong đó, việc kê khai được thực hiện trên hệ thống cơ sở dữ liệu về giá do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước xây dựng, hệ thống này sẽ được Bộ Công Thương hoàn thiện và áp dụng trên phạm vi cả nước. Phần mềm cũng được thiết kế để đưa ra cảnh báo đối với những yếu tố bất thường.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương, Sở Công Thương và lực lượng quản lý thị trường có thể kịp thời giám sát, kiểm tra khi doanh nghiệp quyết định hoặc điều chỉnh giá bán”, bà Hiền cho hay.

Cũng theo bà Hiền, mỗi lần điều chỉnh giá, doanh nghiệp phải có căn cứ cụ thể. Các yếu tố hình thành giá như chi phí đầu vào, lợi nhuận, chi phí định mức thay đổi đều phải được giải trình. Trong các yếu tố hình thành giá, chi phí định mức vẫn là yếu tố Nhà nước quy định để doanh nghiệp đưa vào công thức tính giá. Ngoài ra, khi Nhà nước sử dụng công cụ bình ổn giá xăng dầu, doanh nghiệp cũng căn cứ vào các biện pháp này để điều chỉnh giá.

"Các nguyên tắc quan trọng là minh bạch, bám sát tín hiệu thị trường và bảo đảm cạnh tranh. Bên cạnh đó, mục tiêu của cơ chế điều hành giá là giá bán của doanh nghiệp phải bám sát tín hiệu thị trường, đồng thời bảo đảm nguồn cung và an ninh năng lượng", đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh.

Thực tế, nhiều nước đã sớm bỏ cơ chế quản lý giá xăng dầu do Nhà nước từ nhiều năm, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan.

Hàn Quốc có hệ thống Opinet do Tổng công ty Dầu khí quốc gia Hàn Quốc vận hành, cung cấp thông tin giá bán tại các trạm xăng, giá cung ứng bình quân của nhà máy lọc dầu và đại lý.

Việc công khai giá không chỉ giúp người dân lựa chọn nơi mua xăng rẻ, mà còn tạo điều kiện cho cơ quan quản lý đối chiếu giá giữa các khâu trong chuỗi cung ứng.

Tại Nhật Bản, nước này đã xây dựng thị trường tự do hóa cho giá xăng dầu, để giá bán lẻ vận động theo chi phí và cạnh tranh. Cơ quan Tài nguyên thiên nhiên và Năng lượng thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp thường xuyên khảo sát, công bố giá bán lẻ xăng, dầu diesel và dầu hỏa. Dữ liệu được công bố theo tuần, tạo cơ sở theo dõi diễn biến giá trên phạm vi cả nước.

Tuy nhiên, Nhà nước không đứng ngoài khi xảy ra cú sốc năng lượng, bằng chứng là năm 2026, Nhật Bản triển khai biện pháp hỗ trợ khẩn cấp nhằm hạn chế tác động của giá xăng tăng, với cơ chế trợ cấp gắn với ngưỡng giá bán lẻ bình quân dự kiến.

Tại Thái Lan, nước này cung cấp thông tin về cấu trúc giá nhiên liệu, trong đó có giá tại nhà máy lọc dầu, thuế, các khoản đóng góp vào quỹ và giá bán lẻ tham chiếu. Cơ quan Chính sách và Kế hoạch Năng lượng Thái Lan nêu rõ giá tham chiếu được công bố nhằm cung cấp thông tin, không phải giá mua bán bắt buộc do Nhà nước ấn định.

Nước này cũng sử dụng Quỹ Nhiên liệu để điều tiết giá trong những giai đoạn cần hỗ trợ thị trường.

Tuy nhiên, cơ chế này không thể loại bỏ hoàn toàn tác động của giá năng lượng quốc tế. Tháng 3/2026, Chính phủ Thái Lan cho biết áp lực chi hỗ trợ diesel và xăng đã vượt 2,5 tỷ baht/ngày; quỹ phải điều chỉnh mức trợ giá khi giá dầu thế giới tăng mạnh.

Với kinh nghiệm của các nước và thực tế của Việt Nam, theo một chuyên gia năng lượng độc lập, muốn xây dựng cơ chế doanh nghiệp tự định giá bán xăng dầu và Nhà nước quản lý tốt việc này, cần đưa ra các tiêu chí.

Thứ nhất, trao quyền định giá phải đi đôi với công khai dữ liệu. Doanh nghiệp cần kê khai, báo cáo giá mua, giá bán, mức chiết khấu và lượng tồn kho theo chuẩn thống nhất, tạo cơ sở cho cơ quan quản lý giám sát và xã hội theo dõi.

Thứ hai, Nhà nước cần kiểm soát hành vi thay vì áp đặt một mức giá chung. Điều này nhằm phát hiện các hành vi thông đồng, lạm dụng vị trí thống lĩnh, găm hàng và những hành vi hạn chế cạnh tranh. Không nên mặc định giá cao là vi phạm, nhưng cũng không thể coi quyền tự định giá là lý do miễn trừ trách nhiệm giải trình.

Thứ ba, Nhà nước, xã hội giám sát tốc độ truyền dẫn giá, trong đó trọng tâm là theo dõi giá bán có tăng tương ứng khi đầu vào tăng và giảm tương ứng khi đầu vào giảm hay không. Việc đánh giá phải tính đến giá trị tồn kho, thời điểm nhập hàng, phối trộn, chi phí vận chuyển và các khoản chi phí hợp lệ.