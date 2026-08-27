Loại na "khủng" ở Sơn La nặng hơn 1kg, vừa hái xuống khỏi cây đã kín đơn đặt mua, nông dân thu về hàng tỷ đồng

Từ những triền đồi cây ngắn ngày đến vườn na tiền tỷ

Những ngày này, các vùng trồng na ở xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La đang bước vào chính vụ thu hoạch. Từ sáng sớm, trên những triền đồi xanh mướt, người dân đã tất bật thu hái. Từng quả na được các chủ vườn lựa kỹ, chỉ những quả đủ độ già, mã đẹp mới được cắt xuống. Những sọt na đầy ắp lần lượt theo người dân xuống chân đồi, chờ thương lái thu mua.

Dọc Quốc lộ 6, các điểm bán na cũng trở nên nhộn nhịp. Những quả na căng tròn, kích thước lớn, vỏ xanh đẹp mắt được xếp thành từng sọt. Mùa na về, những điểm bán ven đường trở thành nơi kết nối nhanh nhất giữa vùng trồng với thị trường.

Ông Nguyễn Quốc Hội thu hoạch na tại vườn của gia đình ở bản Lếch, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: Trường Sơn.

Tại bản Lếch, gia đình ông Nguyễn Quốc Hội đang tất bật thu hoạch 4ha na Thái và na sầu riêng. Diện tích này được gia đình chuyển đổi từ năm 2018, thay thế một phần đất trước đây trồng ngô, rau màu và na dai truyền thống.

Ông Hội cho biết, trước đây gia đình trồng nhiều loại cây nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Na truyền thống quả nhỏ, dễ bị sâu bệnh, trong khi kỹ thuật chăm sóc còn hạn chế nên giá trị thu được chưa tương xứng với công sức bỏ ra.

Chuyển sang các giống na mới, gia đình ông từng bước thay đổi cách làm. Từ khâu chăm sóc, thụ phấn, tuyển quả đến phòng trừ sâu bệnh đều được thực hiện kỹ hơn. Nhờ đó, năng suất, chất lượng và giá bán của sản phẩm cùng được nâng lên.

“Năm trước, gia đình tôi thu được khoảng 70 tấn quả. Năm nay dự kiến đạt khoảng 80 tấn, giá bán từ 30.000 - 40.000 đồng/kg, lợi nhuận hơn 1,5 tỷ đồng”, ông Hội phấn khởi chia sẻ.

Người dân Mai Sơn tất bật vào vụ thu hái na, lựa chọn kỹ từng quả đạt độ già và mã đẹp. Ảnh: Trường Sơn.

Tại tiểu khu 3 Cò Nòi, xã Mai Sơn, gia đình anh Nguyễn Hữu Long đang có 5ha na Thái, na Đài và na sầu riêng, trong đó 3ha đã bước vào thời kỳ cho thu hoạch.

Vụ na năm nay, gia đình anh Long dự kiến thu khoảng 60 tấn quả, lợi nhuận ước đạt 1,8 tỷ đồng. Theo anh Long, để có những lứa na năng suất cao, quả đồng đều, mã đẹp, người trồng phải lựa chọn giống phù hợp, chủ động thụ phấn và chăm sóc cây đúng kỹ thuật.

“Làm na không chỉ dựa vào đất tốt mà phải đầu tư công sức, nắm chắc kỹ thuật. Khi cây được chăm sóc đúng cách, quả phát triển đồng đều, chất lượng tốt thì đầu ra cũng thuận lợi hơn”, anh Long nói.

Từ những diện tích trước đây chủ yếu trồng cây ngắn ngày, hiệu quả kinh tế bấp bênh, nhiều sườn đồi ở Mai Sơn nay được phủ xanh bởi những vườn na cho giá trị cao. Cây na không chỉ thay đổi cơ cấu cây trồng mà còn mở ra hướng sản xuất hàng hóa cho người dân.

Đưa quả na lên livestream, mở rộng thị trường tiêu thụ

Cùng với sự thay đổi trong tư duy sản xuất, cách tiêu thụ na Mai Sơn cũng đang chuyển biến mạnh. Nếu trước đây sản phẩm chủ yếu phụ thuộc vào thương lái và các chợ đầu mối, nay người trồng, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã chủ động tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội, livestream và các sàn thương mại điện tử.

Tại Hợp tác xã Mé Lếch, ông Nguyễn Hữu Tứ, Giám đốc Hợp tác xã cho biết, đơn vị hiện có 26 thành viên với khoảng 50ha na, đồng thời liên kết với người dân trên diện tích hơn 300ha. Tổng sản lượng na trong vùng liên kết ước khoảng 6.500 tấn mỗi năm.

Để tiêu thụ khối lượng sản phẩm lớn, hợp tác xã kết hợp nhiều kênh bán hàng. Bên cạnh hệ thống thương lái truyền thống, đơn vị đẩy mạnh bán trực tuyến, livestream và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.

“Mỗi ngày, hợp tác xã tiêu thụ khoảng 2 tấn na qua các kênh online và 5 - 6 tấn na thông qua thương lái để đưa vào siêu thị, chợ đầu mối”, ông Tứ cho biết.

Chị Đỗ Lệ Thùy, xã Mai Sơn livestream giới thiệu na với người tiêu dùng. Ảnh: Đỗ Lệ Thùy.

Từ những vườn na trên các triền đồi Mai Sơn, sản phẩm theo những chuyến xe tỏa đi nhiều tỉnh, thành. Anh Nguyễn Tiến Thành, một thương lái ở phường Chiềng Sinh, mỗi ngày thu gom khoảng 5 - 7 tấn na để đưa về các tỉnh và chợ đầu mối Hà Nội.

Theo anh Thành, na năm nay có quả to, đồng đều, vị ngọt, thơm và mã đẹp nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Có những ngày lượng na thu gom vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu của thị trường.

Không chỉ thương lái và hợp tác xã, người dân địa phương cũng chủ động bước vào thị trường số. Chị Đỗ Lệ Thùy, xã Mai Sơn nhiều năm bán na trên các nền tảng trực tuyến. Mỗi ngày, chị nhận khoảng 100 - 200 đơn hàng qua livestream và các kênh bán hàng online.

“Khách hàng ngày càng ưa chuộng na Mai Sơn bởi quả to, ngọt, thơm, mẫu mã đẹp. Bán trực tuyến giúp tôi chủ động giới thiệu sản phẩm, chốt đơn và đưa na từ nhà vườn đến người tiêu dùng nhanh hơn”, chị Thùy chia sẻ.

Những quả na có kích thước "khủng" được thu hoạch tại các vườn na ở xã Mai Sơn, Sơn La. Ảnh: Đỗ Lệ Thùy.

Theo UBND xã Mai Sơn, địa phương hiện có hơn 1.160ha na, gồm na dai truyền thống, na Thái, na Đài và na sầu riêng. Trong đó, hơn 920ha đã cho thu hoạch, sản lượng ước khoảng 9.000 tấn/năm.

Từ chỗ trồng na chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, nhiều hộ đã quan tâm hơn đến giống, kỹ thuật và thị trường. Thụ phấn bổ sung, sử dụng phân hữu cơ, thuốc sinh học, bọc quả và chăm sóc theo từng giai đoạn sinh trưởng được áp dụng ngày càng rộng rãi. Nhờ đó, năng suất na tăng khoảng 30% so với trước.

Vụ na năm nay, nhiều vườn cho quả nặng từ 0,8 - 1,3kg/quả. Những quả na “khủng” không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước mà còn được thị trường đánh giá cao nhờ vị ngọt đậm, thơm và mẫu mã đẹp. Sản phẩm được tiêu thụ qua nhiều kênh, từ thương lái, chợ đầu mối đến cửa hàng, siêu thị và các điểm bán dọc Quốc lộ 6.

Nhiều quầy bán na được các nhà vườn mở ra dọc Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Sơn. Ảnh: Trường Sơn.

Ông Nguyễn Anh Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Mai Sơn cho biết, cây na được xác định là một trong những cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, nhất là khu vực chân núi và những triền đồi có độ dốc vừa phải.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục định hướng quy hoạch vùng chuyên canh, khuyến khích người dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm; đồng thời tăng cường liên kết giữa người trồng, hợp tác xã và doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ.

“Chúng tôi hướng tới phát triển vùng na theo hướng nâng cao chất lượng, xây dựng chuỗi liên kết và giữ vững thương hiệu na Mai Sơn, qua đó nâng giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân”, ông Thu cho biết.