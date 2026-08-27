Cá linh non đầu mùa giá 240.000 đồng một kg

Khoảng một tuần nay, cá linh bắt đầu bày bán ở các chợ tỉnh Đồng Tháp song chưa nhiều. Bà Trần Thị Phượng, buôn bán ở chợ Thống Linh, xã Ba Sao, cho biết mỗi ngày mua vào được hơn 2 kg cá linh, ít hơn các năm. Bà làm sạch ngay để cá còn tươi, bán giá thấp hơn các năm do nhu cầu không nhiều.

"Năm nay, cá đánh bắt ít hơn, nhưng giá chỉ ở mức trung bình do bán chậm. Loại này để hết buổi chợ là bị ươn, không ngon nữa nên phải bán nhanh", bà Phượng cho biết.

Tương tự, các tiểu thương khác của chợ cũng bán một vài kg cá linh bên cạnh các loại đánh bắt vào mùa nước nổi như cá chèn, cá trạch, rô, sặc đồng.

Tiểu thương chợ Thống Linh làm sạch cá linh cho người mua. Ảnh: Ngọc Tài

Tại các chợ trung tâm như Cao Lãnh, cá linh được bày bán với giá 220.000 và 240.000 đồng mỗi kg đã được làm sạch. "Mỗi tiểu thương chỉ lấy vài kg để bán, muốn mua số lượng lớn phải đặt trước", một tiểu thương cho hay.

Cá linh non hiện có hai nguồn, từ đánh bắt tự nhiên và nuôi. Về chất lượng hầu như khó phân biệt được hai loại này.

Theo một tiểu thương chuyên thu mua cá đồng, cá linh non nếu nuôi vẫn chất lượng hơn loại cá trôi giả cá linh. Cá này xương khá cứng, đầu vuông, lúc nhỏ khá giống cá linh nên nhiều người giả nguồn gốc để bán giá cao.

"Khách tìm hiểu kỹ mới phân biệt được loại cá linh giả này. Gần đây, cá linh non nuôi tự nhiên cũng phổ biến nên loại giả cũng giảm", tiểu thương này cho biết.

Cá linh non sau khi làm sạch. Ảnh: Ngọc Tài

Cá linh non là đặc sản của mùa nước nổi miền Tây. Khi còn nhỏ, cá xương mềm, béo, thường dùng để nấu canh chua, kho lạt hoặc chiên bột. Mùa nước nổi là một nét đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thường diễn ra vào khoảng tháng 8-11, khi nước từ thượng nguồn Mekong tràn về sông rạch và tràn lên các cánh đồng đã thu hoạch lúa.

Con nước không chỉ mang theo phù sa bồi đắp ruộng đồng mà còn đem đến nguồn sản vật phong phú như cá linh, cua đồng, lươn, bông súng, bông điên điển... Đây cũng là mùa mưu sinh của người dân miền Tây trong thời điểm nông nhàn.