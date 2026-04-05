Chứng khoán Việt Nam sắp đón thông tin quan trọng trong tuần tới

Dự kiến vào sáng 8-4 tới, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đón thông tin quan trọng khi FTSE công bố kết quả đánh giá giữa kỳ. Đây được xem là bước kiểm định then chốt trong lộ trình nâng hạng thị trường. Nếu vượt qua kỳ đánh giá này, thị trường có thể bắt đầu thu hút dòng vốn từ các quỹ thụ động ngay từ tháng 9-2026.

Trong báo cáo mới nhất, các chuyên gia phân tích của Công ty CP Chứng khoán SSI cho rằng với những cải cách đang triển khai, Việt Nam hiện đã đáp ứng được 17/18 tiêu chí của MSCI.

Rào cản cuối cùng là tự do hóa thị trường ngoại hối (FX) đang được xem xét, mặc dù kinh nghiệm từ các nước như Ấn Độ hay Indonesia cho thấy đây không phải là rào cản tuyệt đối để nâng hạng.

SSI ước tính ước tính nếu được nâng hạng lên thị trường mới nổi, Việt Nam có thể thu hút khoảng 1,67 tỉ USD từ các quỹ ETF. Dòng vốn này sẽ được giải ngân theo lộ trình, chia thành 3-5 đợt, giúp thị trường hấp thụ ổn định và hạn chế biến động.

Sàn Nasdaq từng chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam được xem xét nâng hạng

Cũng theo SSI, tính đến cuối tháng 2, nhiều quỹ lớn đã có tỉ trọng đáng kể tại Việt Nam, như Vanguard FTSE Emerging Markets ETF với khoảng 672,45 triệu USD; Vanguard Total International Stock ETF khoảng 635,51 triệu USD; Vanguard Institutional Total International Stock Market ETF khoảng 216,99 triệu USD; cùng nhiều quỹ khác với tổng giá trị hơn 149,54 triệu USD.

Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Vikkibank, việc nâng hạng không phải "cây đũa thần". Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, dòng tiền có xu hướng thận trọng, ưu tiên phòng thủ.

Ngoài ra, quy mô doanh nghiệp, thanh khoản khối ngoại và yếu tố tỉ giá vẫn là những thách thức cần giải quyết để thị trường thực sự hấp thụ hiệu quả dòng vốn lớn trong tương lai.

Trở lại với thị trường tuần qua, VN-Index đóng cửa ở mức 1.684,04 điểm, tăng hơn 20 điểm so với tuần trước, dù có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Thanh khoản giảm do nhà đầu tư thận trọng trước diễn biến địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông.

Nhận định tuần mới, nhiều công ty chứng khoán giữ quan điểm tích cực. Một số ý kiến cho rằng thị trường sẽ tiếp tục vận động "zích zắc" đi lên, hướng tới vùng 1.770-1.790 điểm, với hỗ trợ gần quanh 1.600 điểm và kháng cự tại 1.750 điểm.

Riêng SSI đánh giá các nhịp điều chỉnh gần đây chủ yếu mang tính ngắn hạn, trong khi triển vọng trung hạn vẫn tích cực nhờ đầu tư hạ tầng, chuyển dịch tăng trưởng và dòng tiền nội có xu hướng quay lại khi bất động sản, vàng hạ nhiệt.