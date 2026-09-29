Đây mới là bí quyết để ví luôn đầy tiền

Trong ví luôn có tiền

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, ngày nay các phương thức thanh toán trở nên đa dạng, chúng ta có thể trả tiền thông qua thẻ ATM, thẻ tín dụng mà không cần tới tiền mặt. Vì vậy nhiều người có thói quen không mang theo tiền mặt hoặc chỉ để sẵn vài đồng bạc lẻ.

Tuy nhiên theo quan niệm phong thủy thì ví tiền đủ đầy sẽ tạo nên sự sung túc trong cuộc sống, thu hút nhiều may mắn, tài lộc.

Không những vậy, tiền trong ví cần được sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Tờ tiền nhỏ nhất xếp bên ngoài, tờ tiền to xếp dần vào trong. Dân gian tin rằng, làm như vậy sẽ có một hậu vận tăng tiến.

Giữ vật may mắn trong ví tiền

Các bạn có thể để trong ví một tờ tiền có mệnh giá đẹp hoặc số seri đẹp.

Tiền trong ví cần được sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Tờ tiền nhỏ nhất xếp bên ngoài, tờ tiền to xếp dần vào trong. Dân gian tin rằng, làm như vậy sẽ có một hậu vận tăng tiến. Dân gian tin rằng, làm như vậy sẽ có một hậu vận tăng tiến.

Các gia chủ nào thường xuyên đi lễ chùa làm công đức sẽ được thỉnh linh phù nhà Phật. Các bạn có thể cất giữ linh phù này trong ví như một biện pháp Thần trợ, ngụ ý nhờ có sự hiện diện của Thần Phật mà xua đuổi tà ma, tránh xa tai họa và những điều xui xẻo, kém may mắn.

Không dùng ví tiền quá 3 năm

Theo các chuyên gia phong thủy, bạn không nên sử dụng một chiếc ví tiền quá 3 năm bởi dùng quá lâu khả năng hút tiền tài của nó sẽ giảm đi, khiến tài lộc của chủ nhân "giậm chân tại chỗ", không có dấu hiệu tăng tiến. Do đó, ngay cả khi chiếc ví còn sử dụng tốt, bạn cũng đừng tiếc mà thay ví mới để đổi vận.

Ngoài ra, hãy thường xuyên kiểm tra xem nơi cất giữ tiền có bị rách, thủng hay không. Nếu ví bị hỏng hãy nhanh chóng thay mới kẻo tiền "chạy mất" khỏi ví của bạn.

Biên lai, hóa đơn

Thông tin trên VTC News, bạn đừng tin nếu ai đó nó rằng biên lai và hóa đơn là những đồ vật tuyệt đối không đặt trong ví vì chúng đại diện cho sự mất mát về tiền bạc. Nếu không giữ chúng trong ví, bạn có thể đánh mất và cái rắc rối bạn đối mặt sẽ còn lớn hơn.

Hãy thường xuyên kiểm tra xem nơi cất giữ tiền có bị rách, thủng hay không. Nếu ví bị hỏng hãy nhanh chóng thay mới kẻo tiền "chạy mất" khỏi ví của bạn.

Chỉ khi bạn giữ quá nhiều biên lai và hóa đơn trong ví, chúng có thể tạo ra cảm giác tiêu hao và hao mòn. Để tập trung vào tài lộc và thịnh vượng, hãy chỉ giữ lại những giấy tờ cần thiết và luôn giữ ví có tiền.

Tờ giấy đỏ và sợi chỉ đỏ

Trong nhiều nền văn hóa, màu đỏ tượng trưng cho đam mê, quyền lực và khát vọng vươn lên. Bạn có thể chuẩn bị một mảnh giấy nhỏ, viết lên đó mục tiêu tài chính mà mình mong muốn đạt được. Sau đó, cuộn lại và dùng sợi chỉ đỏ quấn quanh trước khi cất vào ví hoặc nơi để tiền.

Theo quan niệm phong thủy, món đồ này sẽ giúp bạn kiên định với những kế hoạch đã đề ra, đồng thời nuôi dưỡng niềm tin về cuộc sống sung túc trong tương lai.

Một miếng nghệ nhỏ

Nghệ được nhiều người phương Đông đánh giá cao nhờ ý nghĩa thanh lọc và xua tan những điều không may.

Chỉ cần bọc một miếng nghệ nhỏ bằng giấy hoặc vải sạch rồi đặt trong ví, bạn đã có thêm một vật phẩm mang ý nghĩa thu hút nguồn năng lượng tích cực trên hành trình kiếm tiền.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.