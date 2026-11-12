Chủ quán bán khăn đẹp trai gây sốt, phải thuê 3 nhân viên an ninh. Ảnh cắt từ video

Chủ quán bán khăn tại chợ Namdaemun (Hàn Quốc), được cư dân mạng gọi là “thần tượng Namdaemun”, phải thuê 3 nhân viên an ninh để kiểm soát đám đông, phòng ngừa tai nạn.

Anh bất ngờ nổi tiếng nhờ những video ghi lại cách bán hàng hài hước, ngoại hình đẹp trai. Thay vì chèo kéo, anh thường khuyên khách cân nhắc, thậm chí cảnh báo họ có thể không dùng đến những chiếc khăn sau khi mua về.

Trong một video được chia sẻ rộng rãi, anh chào bán 6 chiếc khăn với giá 10.000 won (khoảng 190.000 đồng), nhưng lại nói với khách: “Các bạn đang tiêu tiền quá mức rồi. Dù có mua thì cũng chẳng đeo lần nào khi về đến nhà đâu”.

Những lời nhận xét thẳng thắn cùng màn đối đáp hài hước với khách hàng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người tò mò tìm đến tận cửa hàng để gặp mặt.

Diễn viên hài Kim Hye-sun là một trong những khách hàng tìm đến chợ Namdaemun để gặp người đàn ông bán khăn nổi tiếng.

Trong video đăng trên YouTube cá nhân, cô cho biết đã xem nhiều clip về anh và muốn tận mắt chứng kiến, theo Korea Times.

Ngay khi nhìn thấy người bán hàng, Kim không giấu được sự bất ngờ và thốt lên: "Anh ấy đẹp trai quá".

Ngày 31/10, anh lần đầu thông báo tạm đóng cửa sau khi lượng người đổ đến quá đông. Cửa hàng mở cửa trở lại sau đó, nhưng đám đông tiếp tục tụ tập bên ngoài, đến mức cảnh sát được gọi đến hiện trường.

“Có quá nhiều người tập trung đến mức cảnh sát cũng phải đến, khiến tôi vô cùng lo lắng về sự an toàn của mọi người”, anh chia sẻ.

Đại diện ban quản lý chợ Namdaemun xác nhận người bán hàng tự thuê nhân viên an ninh để kiểm soát tình hình. Ban quản lý cũng triển khai các biện pháp nhằm ngăn ngừa tai nạn tại khu chợ.

Namdaemun là một trong những khu chợ truyền thống lâu đời và lớn nhất Seoul, nổi tiếng với những dãy cửa hàng san sát và các con ngõ bán đồ ăn. Nằm gần khu mua sắm Myeongdong sầm uất, nơi đây cũng thu hút đông đảo du khách nước ngoài.

Đến nay, dù phải tạm đóng cửa vài lần, người bán khăn khẳng định không có ý định rời khỏi khu chợ. Anh mong mọi người không cần vội vàng tìm đến chỉ vì sự nổi tiếng trên mạng, mà có thể ghé cửa hàng khi có dịp tham quan Namdaemun.

“Thay vì dành riêng một chuyến đi vội vàng để đến gặp tôi, tôi sẽ rất vui nếu các bạn ghé qua khi đang tham quan khu chợ và dành thời gian thong thả”, anh chia sẻ.

Anh cho biết lượng khách quá đông khiến mình khó có thể tiếp đón, trò chuyện chu đáo với tất cả mọi người, đồng thời vô tình gây bất tiện cho những tiểu thương kinh doanh ở các cửa hàng lân cận.