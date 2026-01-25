Vạch mặt những phù thủy “chế biến” thịt trâu giá rẻ thành thịt bò thượng hạng

Bên trong căn phòng “chế biến” thịt trâu thành thịt bò thượng hạng

Đường đi của hàng nghìn tấn thịt trâu giá rẻ

Theo số liệu của Cục Hải quan, lượng thịt trâu giá rẻ từ Ấn Độ nhập khẩu về Việt Nam đang gia tăng mạnh. Trong nửa đầu năm 2025, nước ta đã nhập khẩu tới 103 nghìn tấn thịt trâu Ấn Độ, tăng 14,2% về khối lượng so với cùng kỳ năm trước. Đây là giống trâu chuyên nuôi lấy sữa, cho sản lượng sữa cao nhưng chất lượng thịt không ngon. Khi hết tuổi khai thác sữa, trâu bị thải loại, giết mổ rồi bán với giá rẻ. Loại thịt này vẫn tiêu thụ mạnh tại Việt Nam, nhưng lại không thấy xuất hiện trên bàn ăn của người tiêu dùng, siêu thị, chợ dân sinh… Câu hỏi lớn đặt ra cho các cơ quan chức năng là: Thịt trâu giá rẻ sau khi nhập khẩu được đưa đi đâu?

Từ vấn đề đặt ra đã thôi thúc các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh nỗ lực tìm câu trả lời. Sau nhiều tháng lần theo dấu vết, đường đi của thịt trâu nhập ngoại, từ các cửa khẩu hải quan, vượt qua nhiều khâu vận chuyển, nhiều kho bãi, các trinh sát đã bước đầu phác họa rõ hơn về đường đi của số thịt trâu này. Cụ thể, thịt trâu sau khi nhập khẩu được vận chuyển về các kho lạnh trước khi được đưa đi “hóa phép” thành món hàng xa xỉ được các thực khách săn đón.

Cận cảnh thành phẩm thịt bò giả

Nơi biến thịt trâu thành thịt bò thượng hạng

Ngày 19-9-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nhà máy sản xuất của Công ty CP thực phẩm Hida (gọi tắt là Công ty Hida) tại xã Hoài Đức, Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất để “biến hóa” thịt trâu thành thịt bò nhãn hiệu Hidasan. Tại hiện trường, cơ quan chức năng lập biên bản thu giữ 60 tấn các loại thịt đã đóng gói thành phẩm gồm: Thịt bò Hidasan (bít tết đầu thăn); thịt bò Hidasan (bít tết); thịt bò Hidasan (lúc lắc); thịt bò xay; thịt bò ngoại thân Hokubeef; thịt bò WAGYU King Beef... Tất cả số “thịt bò” này thực chất đều là thịt trâu nhập khẩu.

Công nhân chuẩn bị bơm tinh chất tạo vân bò

Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân thích sử dụng thịt bò Nhật Bản nhãn hiệu WAGYU có vân mỡ nên Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK Foods Viet Nam) đã đến Công ty Hida do Nguyễn Thị Phương Thảo làm Tổng Giám đốc để đặt sản xuất thịt trâu giả thành thịt bò. Phước đã in bao bì, nhãn mác và gửi cho Công ty Hida để đặt sản xuất thịt bò giả.

Theo kết quả xác minh sơ bộ, từ tháng 5-2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ Phước đã câu kết với Thảo để sản xuất 14.000kg thịt trâu giả thịt bò. Đối tượng Thảo mua thịt với giá 120.000 đồng/kg, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác là thịt bò để bán ra thị trường với giá từ 400.000 - 600.000 đồng/kg. Phước tiêu thụ số thịt bò giả trên vào các nhà hàng, khách sạn, siêu thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM, còn Thảo tiêu thụ thịt bò giả vào các nhà hàng lớn tại địa bàn Hà Nội.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tiến hành khám xét tại nhiều địa phương (Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng), thu giữ 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả, toàn bộ máy móc phục vụ cho việc chế biến, sản xuất hàng giả. Ngoài ra, còn thu giữ 1,7 tấn tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu tạo vân mỡ có hình thức giống thịt bò WAGYU nhập khẩu.

Các đối tượng trong đường dây bị khởi tố

Lợi nhuận khổng lồ từ chiêu trò tinh vi

Thời điểm cơ quan chức năng ập vào trụ sở Công ty Hida có khoảng 10 công nhân đang sơ chế thịt trâu Ấn Độ. Trung tá Hoàng Thị Việt Hà - Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết: “Các đối tượng làm cả 2 công bố chất lượng của thịt trâu và thịt bò để trà trộn, che giấu hành vi phạm pháp”. Kết quả giám định tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã bóc trần sự thật: Trong 29 mẫu thịt bò thu giữ tại Công ty Hida có 24 mẫu mang ADN thịt trâu. Lúc này, các đối tượng cầm đầu mới khai nhận hành vi phạm tội.

Tài liệu điều tra cho thấy, đường dây sản xuất thịt bò giả này còn mở rộng sang nhiều tỉnh, thành với chuỗi nhà hàng, khách sạn, siêu thị và cửa hàng bán lẻ. Các kho chứa của đối tượng cũng bị khám xét ngay sau đó. Trung tá Lương Đức Hà - Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết: “Cơ quan công an đã thu giữ tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu và đang giám định xem các chất này có độc tố gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng hay không”. Ngày 6-10-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” và khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về cùng tội danh trên; ra Lệnh tạm giam 4 tháng đối với Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK Foods Viet Nam), Nguyễn Thị Phương Thảo (Tổng Giám đốc Công ty CP thực phẩm Hida), Nguyễn Thị Dung (Giám đốc sản xuất Công ty CP thực phẩm Hida) và Nguyễn Thị Thúy Hoa (Kế toán trưởng Công ty CP thực phẩm Hida).

Chuyên án thành công nhưng đặt ra nhiều vấn đề cần suy nghĩ trong công tác kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trên thị trường. Bởi đằng sau đó là sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người dân. Trong thời gian này, tình hình tội phạm nói chung và tội phạm về kinh tế, môi trường nói riêng tiếp tục tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán 2026. Chính vì vậy, nhiệm vụ của lực lượng Công an Thủ đô nói chung và Cảnh sát kinh tế nói riêng đòi hỏi phải hết sức nỗ lực, lật mặt thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng kém chất lượng để giữ bình yên cuộc sống của nhân dân.