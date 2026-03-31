Tỷ giá USD hôm nay 31/3: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.102 đồng/USD

Tỷ giá 31/3

Đầu ngày thứ Ba, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.102 đồng/USD, cao hơn hôm qua 2 đồng. Cùng thời điểm, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn đa số đi lên, hiện giao dịch tại cùng mức 26.357 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 100,39 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.107 - 26.357 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 2 đồng cả hai chiều kể từ phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV sáng thứ Ba công bố là 26.137 đồng/USD mua vào và 26.357 đồng/USD bán ra, cả hai chiều đều tăng 2 đồng so với hôm qua. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.075 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.357 đồng/USD, giá mua không thay đổi và nâng giá bán lên cao hơn 2 đồng so với phiên trước đó.

Còn ACB công bố mức giao dịch đầu tiên ngày 31/3 là 26.130 đồng/USD mua vào và 26.357 đồng/USD bán ra, so với kết thúc làm việc ngày hôm qua giá bán đã cộng thêm 2 đồng.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do không điều chỉnh mới, giao dịch quanh mốc 28.030 - 28.080 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Đóng cửa giao dịch thứ Hai (30/3), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.100 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá USD bán ra ở một số ngân hàng thương mại lớn vẫn giữ mức giao dịch từ phiên trước, tạm dừng tại cùng mức 26.355 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,28 điểm.

Tỷ giá 30/3

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết giao dịch tại 26.105 - 26.355 đồng/USD (mua vào và bán ra), không thay đổi kể từ phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV khép lại ngày làm việc đầu tuần không thay đổi mới, niêm yết ở mức 26.135 - 26.355 đồng/USD. Tại Techcombank, tăng 9 đồng chiều mua và giữ nguyên giá bán ở mức bằng phiên trước đó, tạm dừng làm việc tại 26.075 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.355 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.643 - 26.355 đồng/USD. Còn ACB đóng cửa giao dịch với 26.130 đồng/USD mua vào và 26.355 đồng/USD bán ra, chiều mua đã tăng lên cao hơn phiên trước 10 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 28.030 đồng/USD mua vào và bán ra tại 28.080 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên trước đó.

Dự báo tỷ giá USD

Theo hai chuyên gia phân tích thị trường tài chính Stefano Rebaudo và Ankur Banerjee chia sẻ trên Reuter.com cho hay: "Chỉ số đô la Mỹ gần như không thay đổi ở mức 100,19 điểm. Chỉ số này đã đạt mức 100,54 điểm vào giữa tháng 3, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2025, và đang trên đà tăng mạnh nhất trong tháng kể từ tháng 7 năm 2025.

Theo các chỉ số truyền thống bao gồm các chỉ số tăng trưởng, chênh lệch lãi suất và hệ số beta, chỉ số tâm lý thị trường đồng tiền của Mỹ đang tiến gần đến mức "lạc quan tối đa" trên chỉ số của ngân hàng này.

Thị trường sẽ theo dõi sát sao dữ liệu việc làm của Mỹ vào cuối tuần này, điều này có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang".