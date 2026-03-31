Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 175,000 Bán 178,000

BTMH Mua 171,000 Bán 174,000

Tỷ giá

USD Mua 26,110 Bán 26,360

EUR Mua 29,711 Bán 31,277

Giá vàng hôm nay, 31-3: Tiếp tục biến động

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng hôm nay trên thế giới tiếp nối đà tăng khi nhà đầu tư tăng cường trú ẩn vốn an toàn, chiến sự ở Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp...

Giá vàng hôm nay lại nóng lên

Khoảng 5 giờ ngày 31-3 (giờ Việt Namg), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao dộng ở mức 4.512 USD/ounce, tăng mạnh 93 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.419 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6 cũng tăng 36 USD, lên mức 4.652 USD/ounce.

Đà tăng của giá vàng xuất phát từ việc nhà đầu tư tăng cường mua vào giữa lúc chiến sự Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp. Giá trị trái phiếu chính phủ toàn cầu giảm và giá dầu thô tăng cao đã hỗ trợ tích cực cho đà tăng của giá vàng. Giá dầu thô giao dịch quanh mức 102 USD/thùng, phản ánh lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu có thể bị gián đoạn.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố then chốt, làm cho thị trường vàng nóng lên. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đăng tải thông tin cảnh báo Iran trên mạng xã hội. Theo đó, Washington sẽ tiến hành không kích các cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia này. Trong khi đó, khá nhiều binh sĩ Mỹ tập trung tại khu vực Vịnh Ba Tư, bao gồm cả nhóm tấn công đổ bộ.

Giới phân tích nhận định nếu căng thẳng địa chính trị không giảm bớt, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh trong những phiên giao dịch sắp tới.

Giá vàng hôm nay, 31-3: Tiếp tục biến động - 2

Giá vàng bật tăng trở lại, rủi ro vẫn còn nếu ‘pháo đài’ bị xuyên thủng
Giá vàng đã chấm dứt chuỗi giảm giá ba tuần liên tiếp và mở đầu tuần mới vượt 4.500 USD/ounce. Sự lạc quan đã trở lại. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/03/2026 06:30 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN