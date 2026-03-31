Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát chặt giết mổ gia súc, chặn thịt bẩn ra thị trường

Công điện nêu rõ, thời gian qua, một số cơ quan truyền thông phản ánh việc cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý các vụ thu gom, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm lợn bệnh với quy mô lớn tại một số địa phương. Những vi phạm này làm sai lệch kết quả kiểm soát giết mổ, tạo điều kiện để động vật và sản phẩm không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, mất ATTP lưu thông trên thị trường.

Đây được xác định là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến ATTP và sức khỏe nhân dân, mà còn tác động tiêu cực đến kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thú y.

Để khẩn trương chấn chỉnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở giết mổ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi thu gom, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm động vật không đủ điều kiện. Đồng thời, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân hợp thức hóa vi phạm; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng nếu để xảy ra sai phạm.

Các địa phương phải kiểm soát chặt việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; tăng cường kiểm tra tại các điểm tập kết, trung chuyển, chợ đầu mối; xử lý dứt điểm tình trạng vận chuyển sản phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm ATTP.

Cùng với đó, cần phân công lực lượng kiểm tra, giám sát chặt tại các cơ sở thu gom, giết mổ; tăng cường truy xuất nguồn gốc đối với lợn tiêu thụ; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, kể cả xử lý trách nhiệm người đứng đầu, thay thế cán bộ suy thoái đạo đức công vụ và chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu tội phạm.

Thủ tướng cũng yêu cầu bố trí ổn định lực lượng thú y cơ sở, bảo đảm hiệu quả công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và phòng, chống dịch bệnh; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bộ NN&MT được giao chủ trì, phối hợp các bộ, ngành tổ chức kiểm tra chuyên đề trên phạm vi toàn quốc về hoạt động giết mổ và kiểm soát giết mổ; rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng quản lý chuỗi, truy xuất nguồn gốc và quản lý rủi ro, lấy khâu giết mổ làm trung tâm kiểm soát nhằm bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm động vật.

Đồng thời, phối hợp với các địa phương kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở giết mổ không đủ điều kiện; tăng cường, chấn chỉnh công tác kiểm dịch của lực lượng thú y, đặc biệt tại các lò giết mổ, khu vực biên giới và trong nội địa.

Bộ Công an được giao chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kiểm soát giết mổ làm lây lan dịch bệnh, gây mất ATTP.

Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; xử lý nghiêm việc vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường. Bộ Y tế đẩy mạnh kiểm tra ATTP theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp với các bộ, ngành liên quan chấn chỉnh tình trạng buông lỏng kiểm tra tại các bếp ăn tập thể, đặc biệt trong trường học.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh hoạt động giết mổ; nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở pháp lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ATTP, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân.