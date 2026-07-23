Từ robot đến taxi không người lái: Trung Quốc "hốt bạc" nhờ các tour du lịch công nghệ độc đáo chưa từng thấy

Một du khách Nga tương tác với robot tại cửa hàng của Unitree Robotics ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 30/4. (Ảnh: XINHUA)

Tại một công viên ở Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông), Wiktoria, một travel blogger người Ba Lan, đã không khỏi kinh ngạc và thích thú khi chứng kiến một chiếc drone (thiết bị bay không người lái) mang kem hạ cánh ngay tại điểm nhận hàng.

Đó mới chỉ là khởi đầu cho một trải nghiệm "ngoài sức tưởng tượng" của cô. Từ việc gọi taxi không người lái đến thưởng thức một tách cà phê được pha chế bởi robot, Wiktoria đã tận mắt chứng kiến công nghệ hòa quyện vào cuộc sống thường nhật tại đô thị năng động này.

"Tôi nghĩ đây là thành phố tương lai ấn tượng nhất mà tôi từng thấy", cô chia sẻ trong một video thu hút hàng ngàn lượt xem trên YouTube, cùng vô số bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Wiktoria không phải là trường hợp cá biệt. Khi làn sóng "Du lịch Trung Quốc" tiếp tục bùng nổ, ngày càng nhiều du khách quốc tế – những người tận dụng chính sách miễn thị thực – đang đổ xô đến quốc gia này để tìm kiếm những lộ trình du lịch tập trung vào trải nghiệm công nghệ.

Hiện nay, Trung Quốc đang áp dụng chính sách miễn thị thực đơn phương cho công dân của 50 quốc gia và mở rộng chương trình quá cảnh miễn thị thực 240 giờ tại 65 cửa khẩu. Trong quý đầu năm 2026, quốc gia này ghi nhận 8,32 triệu lượt nhập cảnh miễn thị thực của người nước ngoài, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước.

Dù những danh lam thắng cảnh mang tính biểu tượng và ẩm thực vẫn là ưu tiên hàng đầu, du khách đang dần chuyển hướng sang các trải nghiệm công nghệ thực tế tại những địa điểm vốn ít xuất hiện trong các sách hướng dẫn du lịch truyền thống.

Huaqiangbei ở Thâm Quyến – một trong những thị trường bán buôn sản phẩm điện tử lớn nhất thế giới – là ví dụ điển hình. Đây đã trở thành điểm đến ưa thích của khách du lịch nước ngoài, nơi họ có thể sở hữu các thiết bị kỹ thuật số tiên tiến từ kính AI đến điện thoại thông minh gập.

"Đối với một người mê công nghệ như tôi, tôi thực sự phấn khích", vlogger Logan (Mỹ) chia sẻ sau chuyến thăm. ", nơi này chẳng khác nào thiên đường".

Tại Thượng Hải, du khách cũng có thể cảm nhận nhịp đập của sự tiến bộ công nghệ. Hơn một tháng trước, hãng sản xuất robot hình người hàng đầu Trung Quốc, Unitree Robotics, đã khai trương cửa hàng trải nghiệm trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại châu Á, đưa robot tiên tiến ra khỏi phòng thí nghiệm để đến với các trung tâm thương mại sầm uất.

Valerie Hofer, một du khách người Áo, đánh giá cửa hàng này là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong của Trung Quốc trong lĩnh vực robot và AI. Những số liệu thống kê cũng củng cố nhận định này: Trung Quốc có hơn 140 nhà phát triển robot hình người vào năm 2025, với lượng xuất xưởng đạt 14.400 đơn vị, chiếm 84,7% thị phần toàn cầu.

Thêm vào đó, số lượng doanh nghiệp AI tại Trung Quốc đã vượt con số 6.000 vào năm ngoái, với giá trị sản lượng ngành công nghiệp AI cốt lõi dự kiến vượt 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 177 tỷ USD), tăng gần 30% so với cùng kỳ.

Những thành tựu này khẳng định vị thế của Trung Quốc như một "cái nôi" đổi mới sáng tạo, thu hút những du khách tò mò muốn tìm hiểu nơi các sản phẩm công nghệ cao ra đời. Điển hình như nhà máy ô tô Xiaomi ở Bắc Kinh, nơi đã tiếp đón hơn 400 phái đoàn chính phủ và doanh nghiệp từ khoảng 70 quốc gia, vùng lãnh thổ trong năm 2025.

Nắm bắt xu thế này, nền tảng du lịch trực tuyến Fliggy đã triển khai các tour du lịch công nghệ dành cho khách inbound (khách quốc tế đến Trung Quốc), cho phép du khách tham quan các "gã khổng lồ" công nghệ như Alibaba.

"Trung Quốc tự hào sở hữu hệ thống công nghiệp toàn diện nhất thế giới", Giáo sư Yin Jie từ Đại học Hoa Kiều (Phúc Kiến) nhận định.

"Từ các cơ sở công nghệ không gian đến các xưởng sản xuất thông minh, đây chính là những "tấm danh thiếp" tốt nhất để quảng bá năng lực sản xuất và đổi mới công nghệ của quốc gia này".