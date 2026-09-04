Từ "nữ tướng" đời đầu đến thế hệ ái nữ kế nghiệp các đế chế địa ốc

Nếu như những năm đầu của thời kỳ đổi mới, phụ nữ trên thương trường còn là hình ảnh hiếm gặp thì đến nay, họ đã trở thành lực lượng quan trọng trong nhiều tập đoàn tư nhân lớn.

Từ những người gây dựng doanh nghiệp từ con số 0 đến lớp lãnh đạo trẻ tiếp quản cơ nghiệp gia đình, các "nữ tướng" đang góp phần định hình diện mạo của thị trường bất động sản và nhiều lĩnh vực kinh tế khác.

Những người đặt nền móng cho các tập đoàn tư nhân

Nhắc đến thế hệ nữ doanh nhân đầu tiên của Việt Nam, bà Nguyễn Thị Sơn, nhà sáng lập Sơn Kim Group, là một trong những cái tên tiêu biểu. Sau biến cố gia đình năm 1987 khi chồng qua đời, bà tiếp quản doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, đồng thời một mình nuôi dạy năm người con.

Từ nền tảng là doanh nghiệp may mặc, Sơn Kim từng bước mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực như phát triển bất động sản, thời trang, bán lẻ và giải trí. Sau hơn ba thập kỷ, doanh nghiệp đã hình thành hệ sinh thái đa ngành với nhiều thương hiệu quen thuộc trên thị trường.

Cùng thế hệ đó, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐQT BRG Group và Phó Chủ tịch HĐQT SeABank, cũng ghi dấu ấn khi xây dựng BRG từ một công ty xuất nhập khẩu thành tập đoàn hoạt động trong 11 lĩnh vực.

Bên cạnh mảng tài chính và dịch vụ, BRG còn sở hữu danh mục bất động sản, khách sạn và sân golf quy mô lớn. Nhiều dự án nhà ở, văn phòng và khu đô thị mang thương hiệu BRG đã được phát triển trong những năm qua. Đáng chú ý là dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội rộng gần 272 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 4,2 tỷ USD, được BRG triển khai cùng đối tác Sumitomo (Nhật Bản).

Với những thành tựu trong kinh doanh, bà Nguyễn Thị Nga từng được Forbes vinh danh trong nhóm nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á.

Thế hệ doanh nhân tạo dấu ấn bằng quy mô và tốc độ

Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh, nhiều nữ doanh nhân thế hệ sau đã vươn lên nắm giữ vai trò điều hành tại các doanh nghiệp lớn.

Trong số đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo được biết đến không chỉ với vai trò lãnh đạo Vietjet Air, Sovico Holdings và HDBank mà còn là người đứng sau nhiều dự án bất động sản quy mô lớn.

Một trong những thương vụ đầu tiên của Sovico trong lĩnh vực địa ốc là tiếp quản khu nghỉ dưỡng Furama Resort Đà Nẵng. Sau đó, hệ sinh thái này tiếp tục mở rộng với dự án Dragon City rộng 65 ha do Phú Long phát triển, có tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD.

Năm 2017, Forbes ghi nhận bà Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam. Đến tháng 8/2025, HDBank cũng trình cổ đông kế hoạch chuyển trụ sở chính về tòa nhà Saigon Marina IFC, phù hợp với định hướng tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Một gương mặt khác của ngành địa ốc là bà Phạm Thị Vân Hà, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TNR Holdings Việt Nam. Trước khi đảm nhận vị trí hiện nay, bà từng học tập và làm việc nhiều năm tại Đan Mạch, sau đó trở về Việt Nam và tham gia lĩnh vực bất động sản thông qua Vincom trước khi điều hành TNR Holdings.

Lớp F2 dần bước lên vị trí điều hành

Không chỉ các doanh nhân kỳ cựu, những năm gần đây thị trường còn chứng kiến sự xuất hiện ngày càng rõ nét của thế hệ kế nghiệp tại nhiều tập đoàn địa ốc.

Tại Nam Cường, bà Trần Thị Quỳnh Ngọc, con gái cố doanh nhân Trần Văn Cường và bà Lê Thị Thúy Ngà, được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT khi mới 20 tuổi vào năm 2010.

Ở Alphanam, bà Nguyễn Ngọc Mỹ, con gái Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải, hiện giữ cương vị Phó Chủ tịch HĐQT. Trước đó, bà từng được Forbes Vietnam bình chọn trong nhóm 10 nữ doanh nhân kế cận triển vọng năm 2017, được Tạp chí Timeout vinh danh là một trong những nhân vật có ảnh hưởng tới ngành du lịch Việt Nam năm 2018 và lọt Top 10 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

Trong lĩnh vực khách sạn, bà Lê Thị Hoàng Yến, con gái doanh nhân Lê Thanh Thản, cũng đảm nhận vai trò điều hành chuỗi khách sạn Mường Thanh từ năm 2013. Khi chưa đầy 30 tuổi, bà đã trở thành Tổng Giám đốc của chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Việt Nam.