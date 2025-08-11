Tiết lộ bí mật của người giàu

Todd Polke, một nhà đầu tư, doanh nhân kiêm chuyên gia giáo dục quốc tế về đầu tư, đã dành 20 năm nghiên cứu và làm việc với các nhà đầu tư, khám phá điều làm nên sự khác biệt giữa những người xây dựng được khối tài sản lớn và những người mãi giậm chân tại chỗ với mức thu nhập chỉ đủ sống.

Dưới đây là bảy thói quen tài chính mà Todd Polke nhận thấy ở những người tạo dựng sự giàu có nhanh chóng. Chỉ cần nắm vững một trong số này, bạn có thể thay đổi hoàn toàn hướng đi tài chính của mình.

Chịu trách nhiệm tuyệt đối

Người giàu không đổ lỗi hay viện cớ. Họ không trách móc nền kinh tế, sếp, hay cách họ được nuôi dạy. Khi bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tình hình tài chính của mình, bạn lấy lại quyền kiểm soát để thay đổi nó. Đây là điểm khởi đầu cho mọi sự chuyển mình thực sự.

Tập trung gia tăng thu nhập

Trong khi nhiều người dành cả đời cố gắng tiết kiệm chi tiêu, người giàu lại tìm cách kiếm nhiều tiền hơn. Họ phát triển kỹ năng có giá trị và tận dụng chúng để tạo thu nhập, thông qua sự nghiệp, kinh doanh, công việc phụ hoặc đầu tư.

Bạn chỉ có thể cắt giảm chi phí đến một mức giới hạn, nhưng thu nhập thì không có giới hạn. Đó chính là nguồn lực thúc đẩy tương lai tài chính của bạn.

Rèn luyện trì hoãn niềm vui tức thời

Trong một thế giới đầy cám dỗ với mọi thứ "nhanh chóng" – từ đồ ăn, tiền bạc đến thành công – xây dựng sự giàu có đòi hỏi sự kiên nhẫn và tầm nhìn dài hạn. Người giàu sẵn sàng từ bỏ những thú vui ngắn hạn để đổi lấy lợi ích bền vững. Điều này không có nghĩa là sống khắc khổ, mà là đưa ra các quyết định ưu tiên tương lai thay vì chạy theo những ham muốn nhất thời.

Trân trọng và bảo vệ thời gian

Thời gian là tài sản quý giá, có thể mang lại lợi ích lớn hoặc bị lãng phí nếu không được quản lý. Người giàu xem thời gian như một nguồn lực không thể tái tạo. Họ loại bỏ những yếu tố gây xao nhãng và công việc vô bổ, tập trung tuyệt đối vào những ưu tiên quan trọng và dứt khoát từ chối những thứ không cần thiết.

Quản lý tài chính như một CEO

Đa số mọi người không điều hành tiền bạc như vận hành một doanh nghiệp, nhưng người giàu thì khác. Họ theo dõi dòng tiền vào ra, đánh giá các khoản đầu tư và đưa ra quyết định chiến lược với sự cẩn trọng như một giám đốc điều hành trong phòng họp. Hãy xem mình là CEO của tương lai tài chính và nắm lấy vai trò này.

Học hỏi từ những người thành công

Sự giàu có luôn để lại dấu vết, và người khôn ngoan sẽ lần theo chúng. Những nhà đầu tư triệu phú tìm kiếm những người đã đạt được mục tiêu mà họ hướng tới. Họ học từ cố vấn, kết nối với các mô hình thành công đã được chứng minh, đặt câu hỏi sắc bén và áp dụng những giải pháp hiệu quả.

Ở trường học, sao chép bị coi là gian lận, nhưng trong đời thực, đó là cách tận dụng đòn bẩy. Bạn không cần tự tìm ra mọi thứ – chỉ cần học từ những người đã thành công.