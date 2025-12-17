Đại học thưởng tết tới 70-80 triệu/người, quỹ thưởng hàng chục tỷ đồng

Không ít trường đại học ở TPHCM đã có kế hoạch chi hàng chục triệu đồng/người để thưởng Tết, với cách thức chi trả linh hoạt tùy theo điều kiện tài chính và định hướng quản trị của từng trường. Có trường áp dụng mức thưởng đồng đều cho tất cả các vị trí, từ lãnh đạo đến nhân viên phục vụ; trong khi đó, nhiều trường khác lựa chọn phương án thưởng theo chức danh, vị trí việc làm và mức thu nhập thực tế của từng cá nhân.

Nhìn chung, các chính sách thưởng Tết được xây dựng dựa trên quy chế chi tiêu nội bộ và cơ chế tự chủ tài chính, vừa đảm bảo quyền lợi người lao động, vừa thể hiện sự ghi nhận của nhà trường đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Tuyển sinh và Truyền thông (Trường Đại học Công Thương TPHCM) cho biết, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2026 của trường giữ nguyên như năm 2025, được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành và áp dụng từ năm học 2024-2025. Điểm đáng chú ý trong chính sách này là nhà trường áp dụng nguyên tắc bình đẳng tuyệt đối trong thưởng Tết, không phân biệt chức danh, vị trí công tác hay trình độ chuyên môn. Theo đó, tất cả cán bộ, viên chức, người lao động và lãnh đạo nhà trường có thời gian làm việc từ đủ một năm trở lên đều được hưởng chung một mức thưởng là 25 triệu đồng/người.

Đối với những trường hợp công tác dưới một năm, hoặc có thời gian nghỉ làm việc không hưởng lương, mức thưởng sẽ được tính theo số tháng làm việc thực tế. Riêng các trường hợp nghỉ việc hoặc chuyển công tác, chỉ những người đã làm việc tại trường trên 6 tháng mới được xét thưởng và mức thưởng cũng được tính tương ứng theo thời gian làm việc. Chính sách này không áp dụng đối với lao động hợp đồng công nhật, thời vụ.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng quy định cụ thể các mức thưởng đối với viên chức bị kỷ luật hoặc có kết quả đánh giá thi đua chưa cao. Viên chức bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên chỉ được hưởng 70% mức thưởng Tết. Trường hợp trong năm có 2 tháng liên tiếp bị xếp loại thi đua từ mức B trở xuống sẽ được hưởng 90%, nếu có 3 tháng trở lên bị xếp loại từ mức B trở xuống thì mức thưởng giảm còn 80%.

Ngoài khoản thưởng chính, Trường Đại học Công Thương TPHCM còn dành kinh phí để lì xì đầu năm cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, đồng thời chuẩn bị quà tặng tri ân dành cho cán bộ lãnh đạo và nhà giáo đã nghỉ hưu. Tổng kinh phí dành cho các hoạt động thưởng, quà Tết và lì xì đầu năm của nhà trường được ước tính hơn 20 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH), chính sách thưởng Tết được áp dụng theo hướng khác.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, HUTECH thưởng Tết cho mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên tương đương một tháng thu nhập thực tế. Do mức thu nhập hàng tháng của mỗi vị trí công tác khác nhau, nên mức thưởng Tết cũng có sự chênh lệch tương ứng.

Theo đó, mức thưởng thấp nhất của cán bộ, giảng viên, nhân viên tại trường là trên 10 triệu đồng/người. Với những vị trí có thu nhập cao, mức thưởng Tết có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Chẳng hạn, đối với vị trí phó hiệu trưởng, mức thu nhập hàng tháng dao động khoảng 40-50 triệu đồng, do đó mức thưởng Tết cũng tương đương.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM vẫn chưa công bố chính thức chính sách thưởng Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, theo thông lệ nhiều năm qua, mức thưởng Tết của nhà trường luôn được đánh giá ở nhóm cao trong khối các trường đại học, với số tiền thưởng dành cho mỗi cán bộ, giảng viên và nhân viên có thể lên tới hàng chục triệu đồng.

Trong những năm gần đây, chính sách thưởng Tết của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM được thực hiện theo công thức tương đối ổn định. Cụ thể, mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên sẽ được thưởng một tháng lương, kèm theo khoản tiền cố định 25 triệu đồng/người. Đáng chú ý, tiền lương dùng để tính thưởng không chỉ bao gồm mức lương theo quy định của Nhà nước mà còn cộng thêm phần thu nhập theo cơ chế tiền lương riêng của nhà trường, vốn được xây dựng trên cơ sở tự chủ tài chính.

Với cách tính này, mức thưởng Tết Nguyên đán của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM có sự chênh lệch tùy theo chức danh, thâm niên và mức thu nhập của từng cá nhân. Theo đó, mức thưởng thấp nhất dành cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường là khoảng 30 triệu đồng/người. Đối với những vị trí có hệ số lương và thu nhập cao, đặc biệt là cán bộ quản lý hoặc giảng viên có thâm niên, tổng mức thưởng Tết có thể lên tới 70-80 triệu đồng/người, thậm chí cao hơn nữa.