Hiện trạng các lô đất vùng ven Hà Nội sau hơn một năm đấu giá lập đỉnh

Tại khu đất đấu giá tại khu xứ đồng Lòng Khúc, xã Sơn Đồng (trước sáp nhập thuộc xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức) đầu tháng 2/2026, chưa có công trình nhà ở nào được xây dựng. Khu vực này cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về phía tây.

Trước đó, hồi tháng 8/2024, hơn 400 nhà đầu tư đã trải qua phiên đấu giá dài đến 18 giờ để mua 19 thửa đất tại khu vực này. Khi đó, mức giá trúng cao nhất là hơn 130 triệu đồng mỗi m2, thấp nhất hơn 91 triệu mỗi m2. Sau đó hơn 2 tháng, phiên đấu giá 20 lô đất tại đây vẫn ghi nhận mức trúng cao nhất hơn 100 triệu mỗi m2.

Theo quy hoạch, ngoài hàng chục lô đất đấu giá để xây dựng nhà ở, khu đất này còn có gần 2.200 m2 để phát triển nhà ở xã hội. Tại phiên đấu giá 25 thửa đất tại đây hôm 9/2/2026, theo một môi giới chuyên hoạt động tại khu vực phía tây Thủ đô, lô đất có giá trúng cao nhất là 102 triệu đồng mỗi m2. Nhiều lô khác vẫn trúng với giá hơn 90 triệu mỗi m2.

Môi giới này đang rao bán giúp nhà đầu tư trúng đấu giá một lô diện tích trên 91 m2, với tiền chênh khoảng 100 triệu đồng. Lô đất này đã được nhà đầu tư đặt cọc trước khi tham gia đấu giá hơn 700 triệu đồng.

Một số thửa đất trúng đấu giá từ cuối 2024 hiện vẫn được rao bán trên thị trường chuyển nhượng với hơn 100 triệu mỗi m2. Các lô góc, tiếp giáp hai mặt thoáng sẽ có giá cao hơn. Khu vực này được nhiều nhà đầu tư kỳ vọng rằng sắp tới sẽ hưởng lợi khi vành đai 4 hoàn thành, vị trí khu đất đấu giá gần sát tuyến đường.

Khu đất đấu giá Dộc Tranh, xã Phúc Thọ (trước đây là xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ), đến nay đã có một số lô được xây dựng hoặc sử dụng làm nhà xưởng.

Tại phiên đấu giá tháng 9/2024, thửa đất có giá trúng cao nhất ở đây khoảng 75 triệu mỗi m2. Đến tháng 2/2025, khu đất này tiếp tục được đưa lên sàn, giá trúng cao nhất gần 47 triệu mỗi m2. Các thửa đất khác có giá trúng dao động 23-41,2 triệu một m2.

Một ngôi nhà đang được xây dựng tại khu đấu giá Dộc Tranh. Bắt đầu triển khai từ nửa cuối năm 2025, chủ đất cho biết sẽ sử dụng kết hợp để ở và làm phòng khám. Trước đó, anh mua lại lô đất này từ người trúng đấu giá với mức gần 40 triệu mỗi m2 từ cuối năm 2024.

Thửa đất bên cạnh của căn nhà đang xây dựng này - diện tích gần 98 m2 cũng được chào bán với giá trên 50 triệu mỗi m2. Các lô phía ngoài, gần mặt đường lớn hơn có giá đắt hơn, có thể trên 70 triệu mỗi m2.

Phần lớn thửa đất tại thôn Đông Lai (xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn trước sáp nhập) đến nay cũng chưa được đưa vào sử dụng. Cuối năm 2024, phiên đấu giá khu đất này từng được một nhóm nhà đầu tư trả đến 30 tỷ đồng một m2, trong khi giá khởi điểm chỉ 2,5 triệu đồng. Sau đó, chủ mưu của vụ việc này đã bị tuyên 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Đến tháng 3/2025, các thửa đất tại đây được chính quyền tổ chức đấu giá lại. Phiên đấu giá thu hút hơn 200 người tham gia với gần 600 hồ sơ đăng ký hợp lệ. Lô trúng cao nhất đạt gần 49 triệu đồng mỗi m2, gấp khoảng 5,3 lần giá khởi điểm. Thửa thấp nhất có mức trúng gần 30 triệu đồng mỗi m2.

Hiện tại, nhiều thửa đất được người dân tận dụng làm nơi trồng rau. Ngoài ra, khu vực này còn có một số thửa đất đã được xây dựng làm quán cafe kết hợp nhà hàng.

Sau một năm trầm lắng, hoạt động đấu giá đất nền tại một số xã ven Hà Nội gần đây có dấu hiệu hồi phục. Hôm 8/2, 44 thửa đất tại xã Tây Phương cũng được đấu giá thành công. Giá trúng cao nhất được ghi nhận là 164,4 triệu đồng một m2, gấp 14 lần khởi điểm. Lô trúng đấu giá thấp nhất là 63,8 triệu đồng một m2, gấp 5,4 lần khởi điểm.

Tuy nhiên, vừa qua, cơ quan quản lý đã siết chặt các quy định liên quan đấu giá đất để tránh lợi dụng, gây lũng đoạn thị trường. Theo đó, khoản cọc đấu giá đất được nâng lên tối đa 50% mức khởi điểm, trong khi trước đây chỉ 20%. Các hành vi trúng đấu giá không nộp tiền sẽ bị cấm tham gia 2-5 năm và không nộp đầy đủ tiền trúng bị cấm từ 6 tháng đến 3 năm.