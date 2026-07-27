Tháng 7 âm lịch: Bí ẩn về những thói quen cần tránh

Không đi chơi đêm

Trong quan niệm phong thủy Phùng Gia và tâm linh, ban đêm là lúc âm khí thịnh, dương khí suy. Đặc biệt vào tháng cô hồn, khi Quỷ Môn Quan mở, các vong linh, cô hồn vất vưởng được thả về dương gian, thường xuất hiện nhiều vào buổi tối. Nếu đi chơi đêm, con người có thể dễ bị khí âm quấy nhiễu, tinh thần hoảng loạn, mất ngủ hoặc vướng phải vận xui rủi không đáng có.

Đặc biệt là người yếu bóng vía, trẻ nhỏ không nên đi chơi đêm trong những ngày tháng 7 âm lịch, nếu không có thể sẽ dễ gặp điều không may

Nếu bắt buộc phải đi ra ngoài ban đêm trong tháng cô hồn, gia chủ nên mang theo vật phẩm phong thủy hộ thân như Phật bản mệnh, vòng tay trầm hương, linh phù bách tà bất xâm hoặc mang theo gừng, tỏi, lá ngải cứu để xua đuổi tà khí.

Theo phong thủy, nếu đi chơi đêm, con người có thể dễ bị khí âm quấy nhiễu, tinh thần hoảng loạn, mất ngủ hoặc vướng phải vận xui rủi không đáng có.

Đồng thời, khi về nhà cần rửa tay, rửa mặt, thắp hương cầu an hoặc đốt Phong Long Phù để loại bỏ những năng lượng xấu bám theo.

Vỗ vai

Tương truyền rằng, nếu trong tháng 7 âm lịch mà đi đến nơi hoang vắng thì khi thấy người khác vỗ vai hay gọi tên mình, tốt nhất đừng nên quay đầu lại.

Hơn nữa, theo quan niệm dân gian, trên cơ thể mỗi người có 3 ngọn lửa, một ở trên đầu, hai ở trên hai vai. Đó là ba ngọn lửa bảo vệ tinh thần và nguyên khí của con người.

Nếu bạn nghe thấy người khác gọi tên đầy đủ hay vỗ vai mình mà quay đầu lại thì dễ khiến cho ngọn lửa bị tắt, ma quỷ từ đó có thể nhân cơ hội bắt mất hồn vía bạn.

Kiêng nhổ/cạo lông chân

Dân gian có câu "một sợi lông chân quản ba con quỷ", nếu nhổ lông chân trong tháng cô hồn dễ gặp phải xui xẻo, trắc trở trong cuộc sống, công việc làm ăn. Người nào càng có nhiều lông chân thì ma quỷ càng ít dám đến gần.

Việc cạo lông chân thì cũng giống như phá bỏ mất lớp áo giáp bảo vệ mình khỏi ma quỷ vậy.

Do đó, phong thủy cho rằng càng nhiều lông chân thì dương khí càng vượng, ma quỷ sẽ không dám lại gần. Việc cạo lông chân thì cũng giống như phá bỏ mất lớp áo giáp bảo vệ mình khỏi ma quỷ vậy.

Không treo chuông gió đầu giường hoặc phòng ngủ

Cũng theo quan niệm phong thủy Tam Nguyên, chuông gió phát ra âm thanh lan tỏa sẽ dễ "mời gọi" các vong linh vất vưởng ghé đến, đặc biệt khi treo đầu giường hay phòng ngủ.

Điều này có thể làm nhiễu loạn trường khí trong nhà, khiến gia chủ bất an, khó ngủ, tài khí suy hao. Nếu muốn tạo sinh khí, gia chủ có thể thay bằng cây xanh phong thủy hoặc hồ lô trừ tà để giữ cát khí.

Hạn chế bơi lội

Theo quan niệm dân gian, các vong linh có thể ẩn náu dưới sông hồ, biển cả và dễ "dắt vía" người đang bơi, gây ra tai nạn hoặc đuối nước bất ngờ.

Vì vậy, gia chủ nên hạn chế các hoạt động bơi lội trong tháng này; nếu bắt buộc phải tham gia, cần chọn nơi an toàn, đông người và lựa chọn thời gian thích hợp.

Tránh nhặt tiền, đồ vật rơi vãi

Tiền bạc hoặc đồ vật xuất hiện bất thường trên đường trong tháng cô hồn thường được xem là "vật cúng" của người khác, dùng để bố thí cho vong linh. Nếu vô tình nhặt, gia chủ có thể rước phải khí âm, dẫn đến vận xui, hao tài hoặc bệnh tật.

Tiền bạc hoặc đồ vật xuất hiện bất thường trên đường trong tháng cô hồn thường được xem là "vật cúng" của người khác, dùng để bố thí cho vong linh.

Không ăn vụng đồ cúng

Trong quan niệm tâm linh, đồ cúng trong tháng cô hồn được chuẩn bị để dâng lên thần linh và bố thí cho các vong linh đói khát. Nếu ăn vụng hoặc lấy trước khi làm lễ xong sẽ bị xem là thiếu thành tâm, bất kính, dễ bị quở phạt hoặc gặp xui rủi.

Để tránh phạm kỵ, gia chủ chỉ nên sử dụng đồ cúng sau khi đã hoàn tất nghi thức cúng bái và khấn xin đầy đủ.

Không phơi quần áo vào ban đêm

Ban đêm là thời điểm âm khí thịnh, trong tháng cô hồn lại càng nhiều vong linh vất vưởng. Quần áo phơi ngoài trời dễ bị các vong "mượn" để trú ngụ, khiến người mặc sau đó bị nhiễm khí âm, mệt mỏi, dễ ốm đau. Tốt nhất, nên giặt giũ và phơi phóng vào ban ngày, tuyệt đối tránh phơi đồ qua đêm.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.