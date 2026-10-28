Tập đoàn Hạ tầng giáo dục liên quan Shark Thủy bị phạt vì ‘ém’ thông tin trái phiếu

UBCKNN vừa ban hành Quyết định số 628/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục (EIG), doanh nghiệp có trụ sở chính tại số 12 ngách 1 ngõ 111 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục là 230.000.000 đồng, bao gồm 3 hành vi vi phạm chính: Phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin vì doanh nghiệp này đã chậm công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ 10 ngày làm việc trở lên đối với hàng loạt tài liệu tài chính quan trọng; Phạt 45 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vì EIG đã chậm đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) từ 12 tháng trở lên đối với 2 mã trái phiếu EIGCH2227001 và EIGCH2227002 (hạn đăng ký bắt buộc là ngày 19/10/2023); Phạt 92,5 triệu đồng do chậm đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại HNX từ 12 tháng trở lên đối với 2 mã trái phiếu nêu trên.

UBCKNN vừa ban hành quyết định xử phạt 230 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục do loạt vi phạm kéo dài về công bố thông tin và trái phiếu (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, chi tiết trong quyết định xử phạt của UBCKNN cũng phát lộ tình trạng "tê liệt" công tác quản trị và tuân thủ pháp luật của EIG.

Cụ thể, EIG chậm công bố kéo dài báo cáo tài chính, báo cáo tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp, báo cáo tình hình thanh toán gốc/lãi trái phiếu, và báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán của cả giai đoạn năm 2023, bán niên 2024, cả năm 2024, bán niên 2025 cho đến năm 2025.

Doanh nghiệp này giấu kín cả Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 196/QĐ-XPHC do chính UBCKNN ban hành trước đó vào ngày 07/05/2024 khi không thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, việc bỏ qua hạn chót ngày 19/10/2023 để đăng ký 2 mã trái phiếu EIGCH2227001 và EIGCH2227002 tại VSDC và HNX đồng nghĩa với việc EIG đã hoàn toàn đứng ngoài các nỗ lực minh bạch hóa thị trường trái phiếu riêng lẻ theo Nghị định 65/2022/NĐ-CP.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục (EIG) là một thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn Giáo dục Egroup do ông Nguyễn Ngọc Thủy ("Shark" Thủy) sáng lập và điều hành.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục (EIG) được xác định là một trong những mắt xích huy động vốn quan trọng thuộc hệ sinh thái Egroup của ông Nguyễn Ngọc Thủy.

Theo đăng ký, đến nay Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục vẫn lấy trụ sở chính đóng tại số 12 ngách 1 ngõ 111 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Ngọc Khánh làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 23/11/2007, với tên gọi đầy đủ là Công ty cổ phần Kiến trúc Bộ Ba, đăng ký địa chỉ đóng tại Phòng 508, nhà 521, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội có tổng vốn điều lệ khởi điểm 1,8 tỷ đồng (180.000 cổ phần), do 3 cổ đông sáng lập góp vốn ban đầu gồm ông Trần Anh Tuấn (50%), bà Lê Thị Lan Anh (25%) và ông Võ Khắc Huy (25%), sau đó ông Trần Anh Tuấn giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 20% (36.000 cổ phần) vào cuối năm 2016. Ông Trần Anh Tuấn từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị trước khi chuyển sang đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc theo nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh ngày 29/12/2016.

Giữa tháng 6/2021, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Hạ tầng giáo dục Apax đồng thời tăng vốn điều lệ hoạt động lên mức 200 tỷ đồng và dời trụ sở chính về số 12 ngách 1 ngõ 111 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Ông Trần Anh Tuấn (sinh năm 1976, Hà Nội) vẫn giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đầu tháng 1/2022, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục. Tại thời điểm này, ông Nguyễn Ngọc Khánh (sinh năm 1983, Hà Nội) giữ vai trò người đại diện theo pháp luật kiêm vai trò Tổng giám đốc.

Theo thông tin công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bắt đầu đảm nhận vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục kể từ giai đoạn thay đổi đăng ký kinh doanh vào tháng 7/2022.

Ông Thủy giữ vị trí Chủ tịch HĐQT bên cạnh Tổng giám đốc là ông Nguyễn Ngọc Khánh. Sau giai đoạn này (đặc biệt khi ông Nguyễn Ngọc Thủy bị khởi tố và bắt tạm giam vào tháng 3/2024 liên quan đến các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại hệ sinh thái Egroup), doanh nghiệp không ghi nhận thêm các đợt thay đổi pháp nhân công khai mới nào làm thay đổi chức danh chủ chốt này trên dữ liệu đăng ký kinh doanh; công ty hiện đang ở trạng thái ngừng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Cập nhật dữ liệu mới nhất trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục có vốn điều lệ đăng ký hoạt động ở mức 497,8 tỷ đồng, với ông Nguyễn Ngọc Thủy là Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Ngọc Khánh giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Trước đó, vào tháng 3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy cùng các đồng phạm liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán cổ phần khống và huy động vốn trái phép tại Egroup, Egame và các pháp nhân liên quan.