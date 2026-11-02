Cầu thủ đắt nhất V.League 2026/2027, chưa ghi bàn nào sau 4 trận

Andrei Ivan sinh ngày 4/1/1997 tại Moreni, Romania. Ảnh: Thành phố Đồng Nai FC.

Andrei Ivan trưởng thành từ lò đào tạo Universitatea Craiova và được đôn lên đội một năm 2017. Ảnh: Thành phố Đồng Nai FC.

Sau khi rời Universitatea Craiova năm 2017, Andrei Ivan lần lượt khoác áo Krasnodar, Rapid Wien, Panserraikos. Ảnh: Thành phố Đồng Nai FC.

Hôm 14/07/2026, Andrei Ivan chính thức gia nhập Thành phố Đồng Nai FC và mang áo số 9. Ảnh: Thành phố Đồng Nai FC.

Vị trí sở trường của Andrei Ivan là tiền đạo cắm, thuận chân phải. Cầu thủ 29 tuổi cũng có thể thi đấu tốt ở 2 hành lang cánh. Ảnh: Thành phố Đồng Nai FC.

Andrei Ivan sở hữu chiều cao 1m85, được đánh giá cao nhờ tốc độ, kỹ thuật, khả năng rê bóng, dứt điểm đa dạng. Ảnh: Thành phố Đồng Nai FC.

Andrei Ivan được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 800.000 euro, cao nhất V.League 2026/2027. Ảnh: Thành phố Đồng Nai FC.

Andrei Ivan chưa ghi được bàn nào sau 4 trận cho Thành phố Đồng Nai FC tại V.League 2026/2027. Ở Cúp Quốc gia, anh có 1 bàn sau 1 trận. Ảnh: Thành phố Đồng Nai FC.

Andrei Ivan từng khoác áo U16, U17, U19 và U21 Romania. Ảnh: Thành phố Đồng Nai FC.

Từ năm 2015-2022, Andrei Ivan có 17 lần ra sân trong màu áo ĐT Romania và ghi được 1 bàn thắng. Ảnh: Thành phố Đồng Nai FC.

Với những gì đã thể hiện, Andrei Ivan chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của Ban huấn luyện và các fan hâm mộ Thành phố Đồng Nai FC. Ảnh: Thành phố Đồng Nai FC.