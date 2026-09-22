Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng, hối lộ 32 tỷ

Ngày 22/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) ra kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.

Trong đó, Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, vừa bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị cáo buộc Nhận hối lộ. 26 người còn lại là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame, truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Shark Thủy, 43 tuổi, là doanh nhân có tiếng khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam. Ông là người sáng lập Egroup và hệ thống giáo dục Apax Leaders, theo đuổi mô hình giáo dục ứng dụng công nghệ, nhấn mạnh vào ngoại ngữ và kỹ năng mềm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup hoạt động theo mô hình hệ sinh thái với 20 công ty con. Egroup giữ vai trò trung tâm trong huy động vốn, điều phối, đầu tư tiền.

Tài liệu điều tra thể hiện, thực tế hệ sinh thái này bất ổn triền miên bởi mô hình hoạt động của các công ty phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính. "Xương sống" duy nhất ông Thủy có trong tay là hệ thống giáo dục Anh ngữ Apax Leaders nên dựa vào đây để "đánh bóng hình ảnh" rồi huy động vốn.

Từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để quảng bá hình ảnh cho công ty mẹ là Egroup. Ông cũng dùng danh tiếng của bản thân để giới thiệu đang mở rộng mảng giáo dục, kêu gọi khách hàng đầu tư tiền vào Egroup để được hưởng lãi suất cao.

Ông Thủy khi chưa bị bắt. Ảnh: Egroup

Cơ quan điều tra cáo buộc, sau khi lôi kéo được nhà đầu tư, Shark Thủy sẽ đại diện Công ty Egame chuyển nhượng cho nhà đầu tư một số lượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần. Ông Thủy cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần để nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho ông.

Thời gian đầu khách hàng đầu tư số tiền ít, ngắn hạn nên Công ty Egame trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn và còn tặng tiền, vàng vào các dịp lễ, Tết. Càng về sau, do áp lực trả lãi rất lớn, trong khi các dự án mà Egroup đầu tư chưa có doanh thu nên công ty trở nên khó khăn, dẫn đến mất khả năng chi trả.

Từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy đã bán hơn 206 triệu cổ phần cho hơn 10.000 nhà đầu tư. Tiền thu được, ông chỉ đạo dùng 70% để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện. 30% còn lại trả nợ cá nhân như vay ngân hàng, thuê mặt bằng.

Ông bị cáo buộc chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng.

Tạo doanh thu ảo

Theo kết luận, năm 2016, để đánh bóng hình ảnh cho Egroup là doanh nghiệp có doanh thu lớn để thu hút nhà đầu tư, ông Thủy đã bắt tay với bà Liên, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần, nhờ chạy doanh thu khống.

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần do bà Liên làm Chủ tịch HĐQT thành lập từ năm 2014 tại TP HCM, chuyên kinh doanh mua bán sim thẻ điện thoại của các nhà mạng.

Bà Liên đồng ý với điều kiện ông Thủy phải trả tiền phí dịch vụ bao gồm chi phí "đối soát" tính bằng 2% tiền chạy doanh thu một năm; phải chịu trách nhiệm chi trả các khoản phí vận hành khác kèm theo như phí giao dịch ngân hàng 0,03% tính trên số tiền Nhất Trần chuyển tiền bán hàng cho Egroup. Hình thức thanh toán là chuyển khoản vào số tài khoản ngân hàng do bà Liên cung cấp hoặc đưa tiền mặt.

Để bảo đảm cho việc kinh doanh trên sổ sách kế toán là có lãi, Egroup được Nhất Trần cho hưởng chiết khấu khi tham gia mua bán thẻ điện thoại là từ 0,053% đến 0,354% doanh thu. Nhưng trên thực tế, nhóm ông Thủy phải chuyển trả lại toàn bộ tiền chênh lệch này cho bà Liên.

Bằng cách này, từ 12/2016 đến 9/2021, bà Liên đã chỉ đạo cấp dưới ký 12 hợp đồng khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống. Từ đó giúp Egroup ghi nhận doanh thu khống với tổng số tiền gần 2.350 tỷ đồng - chiếm 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính.

Theo thỏa thuận, ông Thủy phải trả cho bà Liên tổng cộng 46,5 tỷ đồng. Nhưng do gặp khủng hoảng về tài chính, không có dòng tiền mới của nhà đầu tư nên ông này mới đưa gần 32 tỷ. Ông Thủy bị cáo buộc đã Đưa hối lộ cho bà Liên 32 tỷ đồng.