Những quy định khắt khe trên đảo tỷ phú

Indian Creek là hòn đảo nhân tạo rộng khoảng 121 ha ngoài khơi Miami, bang Florida, nơi chỉ có 41 khu đất ở. Nhờ quy tụ những người nổi tiếng và giàu có như Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tom Brady, Carl Icahn, Ivanka Trump và Jared Kushner, nơi đây được đặt biệt danh billionaire bunker - hầm trú ẩn của các tỷ phú.

Nhưng sự giàu có và nổi tiếng không giúp các chủ nhà thoát khỏi bộ quy định hơn 100 trang của hòn đảo.

Đảo Indian Creek ở Miami, bang Florida, Mỹ. Ảnh: Ny Post

Một trong những lệnh cấm đáng chú ý nhất tại Indian Creek là xây bãi đáp hoặc cho trực thăng hạ cánh trong khuôn viên nhà. Ngay cả tỷ phú sở hữu phi cơ riêng cũng phải đáp xuống sân bay bên ngoài đảo, sau đó di chuyển bằng ôtô hoặc thuyền.

Nhà trên đảo không được quá nhỏ. Mỗi dinh thự phải có tổng diện tích sàn ít nhất 465 m2, trong đó 75% nằm dưới mái chính. Tuy nhiên, công trình chỉ được chiếm tối đa 25% khu đất, còn ít nhất 55% dành cho cây xanh và không gian mở.

Các căn hướng ra vịnh phải cách mép nước tối thiểu 30 m. Mỗi khu đất chỉ được xây thêm hai công trình phụ, diện tích không quá 74 m2 mỗi căn và không được sử dụng như nhà ở độc lập, trừ nơi dành cho nhân viên.

Indian Creek cũng cấm chia nhỏ đất, đồng thời yêu cầu mỗi khu có ít nhất 61 m mặt tiền hướng biển. Vì lý do này mà hòn đảo rộng khoảng 121 ha chỉ có 41 khu đất ở nằm quanh sân golf 18 lỗ.

Những chi tiết nhỏ hơn cũng được kiểm soát. Hàng rào không được cao quá 2,1 m, cỏ không được mọc quá 15 cm. Gia đình muốn nuôi nhiều hơn ba con vật cùng loài phải xin phép hội đồng, còn máy phát điện dùng trong mùa bão phải đặt đúng khoảng cách với nhà, đường và mép nước.

Người cố ý vi phạm có thể bị phạt tới 500 USD mỗi ngày, bị kiện ra tòa hoặc thu hồi giấy phép xây dựng. Indian Creek có thể áp dụng chế tài nghiêm ngặt bởi đây là một đơn vị hành chính độc lập, có chính quyền và lực lượng cảnh sát riêng.

Dù vậy, địa chỉ này vẫn được giới siêu giàu săn đón. Hòn đảo nằm gần Miami Beach, có toàn bộ dinh thự hướng ra vịnh nhưng chỉ nối với đất liền bằng một cây cầu có trạm kiểm soát. Cảnh sát tuần tra cả đường bộ lẫn vùng nước xung quanh. Theo điều tra dân số Mỹ năm 2020, nơi đây chỉ có 84 cư dân, đều thuộc giới siêu giàu.