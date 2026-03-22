Sau nhiều lần lao dốc, giá vàng có thể giảm tiếp về 160 triệu đồng/lượng?

Sáng 21/3, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh 155 USD/ounce, xuống 4.493 USD/ounce. Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 142,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng trong nước cũng cùng xu hướng với thế giới khi "bốc hơi" 5 triệu đồng/lượng, lùi về mốc 168 - 171 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, hiện giá vàng thế giới thấp hơn trong nước khoảng hơn 28 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, chênh lệch này chính là rủi ro lớn cho người mua vàng lúc này vì giá vàng trong nước đang cao hơn quá nhiều so với giá trị thật. Ngoài ra, những khách mua vàng còn phải chấp nhận mức lỗ nếu bán ngay lập tức do độ vênh giữa giá mua và bán lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi) phân tích, giá vàng thế giới đang trên đà giảm mạnh, kéo theo giá vàng trong nước đi xuống. Nguyên nhân là mới đây Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất, khiến USD neo ở mức cao.

“Việc Fed giữ nguyên mặt bằng lãi suất đã gây bất lợi cho tài sản phòng chống rủi ro đó là giá vàng. Mặt bằng lãi suất cao sẽ khiến cho loại suất trái phiểu Mỹ tăng, đồng USD tăng lên. Vì thế, các nhà đầu tư nhận thấy vàng không mang lại lợi nhuận nhiều nên sẵn sàng bán tháo.

Cùng với đó, giá vàng thời gian qua đã là đỉnh của thời đại, tạo áp lực chốt lời lớn cho các nhà đầu tư. Theo nhiều dự báo, giá vàng thế giới sẽ còn tiếp tục giảm, có thể về vùng 4.000 USD/ounce vào thời gian tới. Nếu xu hướng này xảy ra, giá vàng trong nước có thể về vùng 160 triệu đồng/lượng”, ông Huy nói.

Cũng theo ông Huy, trong bối cảnh giá vàng giảm, trong nước sẽ xuất hện hai trường phái nhà đầu tư bao gồm:

Những nhà đầu tư dài hạn, với tầm nhìn thời gian đầu tư từ 24 - 36 tháng trở lên thì sẽ cân nhắc nhịp điều chỉnh mạnh với dòng tiền lớn để mua tích lũy.

Còn với những nhà đầu tư ngắn hạn, việc mua vàng lúc này là hết sức rủi ro. Cần nhớ rằng mua vàng tại thời điểm này nên là để tích lũy tài sản chứ không phải chốt lời, vì vậy nhà đầu tư phải tiết chế cảm xúc và kiểm soát dòng tiền. Những biến động chính trị ở Trung Đông còn sẽ tiếp tục tác động mạnh đến các kênh đầu tư trên thế giới, trong đó có vàng.

Tương tự, chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Minh Phong nhận định, kinh tế thế giới hiện đang phụ thuộc vào những gì xảy ra ở Trung Đông và cách giải quyết các vấn đề về chuỗi cung ứng tại eo biển Hormuz.

“Nếu các nguồn tài nguyên năng lượng tiếp tục bị phá hủy và chiến tranh kéo dài, kết cục có thể là giá vàng giảm xuống mức khoảng 4.000 USD/ounce. Khi đó, giá vàng trong nước chắc chắn sẽ giảm theo và có thể về mức 158 - 160 triệu đồng/lượng”, ông Phong dự báo.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất với các chuyên gia Phố Wall cho thấy, đa số dự báo tiêu cực trước triển vọng ngắn hạn của giá vàng, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ (Main Street) cũng chuyển sang xu hướng bi quan sau thêm một tuần giao dịch kém tích cực.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng vàng đang mất dần sức hấp dẫn trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, thị trường chứng khoán biến động mạnh và xuất hiện các đồn đoán về hoạt động bán vàng tại Trung Đông.

"Mức giảm tuần này có thể là đợt sụt giá mạnh nhất trong vòng 6 năm qua của kim loại quý. Mốc đáy gần nhất quanh 4.402 USD/ounce thiết lập hồi đầu tháng 2 đóng vai trò then chốt; nếu bị xuyên thủng, xu hướng tăng dài hạn có thể suy yếu và mở ra khả năng giá lùi sâu về vùng 4.100 USD/ounce", ông Marc Chandler nhận định.