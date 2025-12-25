Sáng 25-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rời mốc đỉnh lịch sử

Sáng 25-12, các công ty SJC, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 156,8 triệu đồng/lượng, bán ra 158,8 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Giá vàng trang sức các loại cũng ghi nhận mức điều chỉnh 800.000 đồng, khi được giao dịch ở mức 152,6 triệu đồng/lượng mua vào, 155,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Đây là diễn biến khá bất ngờ, khi giá vàng hạ nhiệt sau nhiều ngày tăng liên tiếp. Cả giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đều rời vùng đỉnh.

Giá vàng trong nước biến động do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay lúc 9 giờ sáng được giao dịch ở mức 4.479 USD/ounce, ổn định so với đầu ngày nhưng giảm khoảng 45 USD/ounce so với mức đỉnh hôm qua.

Giá vàng trong nước rời mốc đỉnh

Theo giới phân tích, giá vàng đang chịu áp lực chốt lời khi thị trường quốc tế bước vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới 2026.

Đồng USD phục hồi cũng gây sức ép lên giá vàng. Chỉ số đồng USD Index (DXY) hiện được giao dịch ở mức 97,9 điểm, tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn đang dưới mốc 98 điểm – mốc thấp nhất trong gần 3 tháng qua.

Dù giá vàng được dự báo còn tăng tiếp trong năm 2026 nhưng hiện tại, nhiều chuyên gia khuyến cáo rủi ro với nhà đầu tư khi kim loại quý.

Trong vòng 1 năm qua, giá vàng đã tăng khoảng 70%. Nguy cơ giá vàng đảo chiều trong ngắn hạn là rất lớn và nhà đầu tư FOMO - mua ở vùng đỉnh vì sợ lỡ cơ hội có thể "đu đỉnh".

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 142,6 triệu đồng/lượng.