Tôm giống, vật tư tăng giá, 'thủ phủ' tôm hùm Sông Cầu chật vật gượng dậy sau lũ

Những ngày này, tại khu vực Vũng Chào (phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk), không khí lao động dần nhộn nhịp trở lại. Người nuôi tôm hùm gượng dậy sau thiên tai, tất bật chở tre gỗ ra đầm dựng lại lồng bè, chuẩn bị vụ nuôi mới trong bối cảnh tôm giống và vật tư lồng bè đồng loạt tăng giá.

Theo người dân giá vật tư tăng 30 - 50% giá trước kia, còn tôm giống thì đăng gấp đôi.

Đang tất bật đóng lại bè nuôi, ông Nguyễn Hải (42 tuổi, phường Sông Cầu) cho biết gia đình ông vừa mất gần 3 tấn tôm hùm trong đợt lũ, thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng. Trước đó, bão số 13 đã làm nhiều lồng bè bị gãy, cuốn trôi, buộc ông phải gây dựng lại từ đầu.

Theo ông Hải, ông đang sửa lại 2 bè với 10 ô lồng nuôi. "May còn tận dụng được lồng cũ nên chi phí giảm một nửa, chứ đóng mới thì rất tốn kém khi giá vật tư tăng hơi trước rất nhiều. Công thợ bây giờ cũng cao, khoảng 500.000 đồng/người/ngày” - ông Hải nói.

Những chiếc bè tôm được kéo vào bờ, sử dụng thân tre để làm sàn.

Không chỉ người nuôi, các cơ sở sửa chữa, đóng tàu thuyền trên địa bàn cũng hoạt động hết công suất.

Tại xưởng đóng tàu composite của ông Hồ Quanh Thanh (48 tuổi, phường Sông Cầu), tàu mới và tàu cũ bị hư hỏng do bão liên tục được đưa vào sửa chữa. “Mỗi đợt chỉ làm được khoảng 10 chiếc, tùy mức độ hư hỏng. Nhanh thì 3 ngày, chậm có khi gần 2 tuần. Bà con ai cũng mong tàu được sửa sớm để có phương tiện ra vào lồng bè”, ông Thanh nói.

Ông Nguyễn Văn Chiến (45 tuổi, thôn Dân Phú 1) cho hay sau lũ, gia đình bà gần như trắng tay khi toàn bộ tôm bị sốc nước ngọt chết sạch. Tôm giống hiện tăng giá lên khoảng 51.000 đồng/con, trong khi trước đây chỉ khoảng 25.000 đồng/con. “Vay mượn anh em mới đóng lại mấy cái bè tạm để nuôi, nhưng chi phí cái gì cũng tăng. Nuôi tôm phải gần một năm mới thu hoạch, trong khi khoản vay ngân hàng trước đó vẫn chưa biết xoay xở thế nào. Nhưng đây là nghề nuôi sống cả gia đình nên đành phải ráng làm lại”, ông Chiến nói.

Theo người dân, giá nguyên vật liệu đóng bè đều tăng mạnh, mỗi lồng bè mới ước tốn khoảng 25–30 triệu đồng. Tiền lồng bè, con giống và thức ăn đang là gánh nặng lớn đối với các hộ nuôi tôm hùm tại phường Sông Cầu và Xuân Đài.

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho thấy, bão số 13 và trận lũ lịch sử tháng 11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm của tỉnh. Riêng khu vực Sông Cầu (Phú Yên cũ), khoảng 100.000 lồng nuôi của hơn 1.500 hộ dân bị hư hại, tổng thiệt hại ước gần 1.900 tỷ đồng.

Ông Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk, cho biết các địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại để làm cơ sở hỗ trợ theo Nghị định 9/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, ngành chức năng cũng hướng dẫn người dân các biện pháp khôi phục sản xuất và kêu gọi doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ con giống, vật liệu lồng bè, giúp người nuôi sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.