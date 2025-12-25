Bạc được nâng mạnh dự báo 2026, nhưng vàng vẫn là “ngôi sao”

BMO nâng mạnh dự báo giá bạc cho năm 2026

BMO Capital Markets đã điều chỉnh tăng 14% dự báo giá bạc năm 2026, lên mức trung bình 56,3 USD/ounce, với đỉnh năm rơi vào quý IV quanh 60 USD/ounce. Mức nâng này phản ánh nhu cầu đầu tư đối với bạc cao hơn dự kiến, trong bối cảnh kim loại này được hưởng lợi từ xu hướng phòng hộ lạm phát và được Mỹ xếp vào nhóm “khoáng sản chiến lược”.

Tuy nhiên, các chuyên gia của BMO cũng lưu ý rằng giá bạc hiện đã giao dịch trên 65 USD/ounce, cho thấy dấu hiệu bị mua quá mức trong ngắn hạn. Theo mô hình cập nhật của ngân hàng, tình trạng thiếu hụt nguồn cung bạc đang dần thu hẹp, khiến dư địa tăng thêm trong trung hạn kém bền vững hơn so với vàng.

Triển vọng giá vàng năm 2026 được BMO đánh giá ra sao?

BMO dự báo giá vàng sẽ lập đỉnh trong nửa đầu năm 2026, với mức trung bình khoảng 4.600 USD/ounce, cao hơn 5% so với dự báo trước đó. Tính chung cả năm, giá vàng được kỳ vọng xoay quanh 4.550 USD/ounce, tăng 3% so với ước tính cũ.

Ngân hàng Canada này cho rằng chu kỳ tăng nhiều năm của vàng vẫn chưa kết thúc. Kim loại quý tiếp tục hưởng lợi từ các yếu tố ngắn hạn như lo ngại lạm phát, cùng các động lực dài hạn như rủi ro phá giá tiền tệ và kỳ vọng các ngân hàng trung ương tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Vì sao vàng được dự báo vượt trội hơn các kim loại quý khác?

Theo BMO, dù lạc quan với toàn bộ nhóm kim loại quý, họ vẫn đánh giá vàng sẽ vượt trội so với bạc và bạch kim trong năm 2026. Lý do là vàng được hỗ trợ tốt hơn bởi các yếu tố vĩ mô, đặc biệt khi lãi suất giảm gây áp lực lên đồng USD và nợ công toàn cầu tiếp tục phình to.

BMO cho rằng thế giới đang bước vào “kỷ nguyên mới của vàng”, với động lực cầu gắn liền với xu hướng phi đô la hóa. Một mặt, các quốc gia và tổ chức tìm cách giảm phụ thuộc vào USD vì rủi ro trừng phạt địa chính trị; mặt khác, nhà đầu tư sử dụng vàng như công cụ phòng hộ trước nguy cơ suy yếu giá trị tiền tệ do nợ công tăng cao.

BMO phân tích hai dòng chảy chính thúc đẩy nhu cầu vàng. Thứ nhất là “phi đô la hóa địa chính trị”, khi các nước như Nga hay Trung Quốc gia tăng mua vàng để giảm phụ thuộc vào hệ thống tài chính dựa trên USD. Thứ hai là “phi đô la hóa phòng hộ”, xuất phát từ lo ngại dài hạn về sự phá giá tiền tệ do gánh nặng nợ công toàn cầu.

Sự bền bỉ của giá vàng sau các đợt điều chỉnh mạnh trong năm được xem là minh chứng cho vai trò tài sản đa dạng hóa và trú ẩn an toàn của kim loại này trong danh mục đầu tư toàn cầu.