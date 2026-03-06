Quy định mới về quản lý thuế với hộ kinh doanh: Doanh thu trên 500 triệu đồng sẽ nộp thuế ra sao?

Nghị định mới quy định rõ chính sách thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, trong đó đặt ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Theo quy định, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh từ 500 triệu đồng/năm trở xuống sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN.

Trường hợp doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu, với tỷ lệ % áp dụng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn.

Đối với thuế TNCN, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định tại Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15.

Tuy nhiên, trước khi tính thuế, cá nhân được trừ mức doanh thu 500 triệu đồng mỗi năm. Trường hợp cá nhân có nhiều ngành nghề hoặc nhiều địa điểm kinh doanh thì được áp dụng khoản trừ này cho một hoặc một số hoạt động kinh doanh, địa điểm kinh doanh theo phương án có lợi nhất, nhưng tổng mức trừ không vượt quá 500 triệu đồng/năm.

Quy định tương tự cũng áp dụng đối với cá nhân cho thuê bất động sản. Nếu có nhiều hợp đồng cho thuê, cá nhân được lựa chọn một hoặc nhiều hợp đồng để áp dụng mức trừ 500 triệu đồng trước khi tính thuế, nhưng tổng mức trừ cho tất cả hợp đồng trong năm cũng không vượt quá mức này.

Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm sẽ phải nộp thuế

Về phương pháp tính thuế TNCN, Nghị định quy định 2 cách áp dụng.

Cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/năm áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ thuế suất nhân với doanh thu tính thuế.

Cá nhân có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm phải áp dụng phương pháp tính thuế theo thu nhập tính thuế (doanh thu trừ chi phí) nhân với thuế suất.

Ngoài ra, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng cũng có thể lựa chọn phương pháp tính theo thu nhập tính thuế. Khi đã lựa chọn, phương pháp này phải được duy trì ổn định trong ít nhất 2 năm liên tiếp.

Nghị định cũng quy định rõ cách xác định doanh thu tính thuế, bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung ứng dịch vụ, các khoản thưởng, hỗ trợ doanh số, chiết khấu thanh toán, bồi thường hợp đồng và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, không phân biệt đã thu tiền hay chưa.

Bên cạnh đó, các khoản chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế gồm chi phí nguyên vật liệu, tiền lương người lao động, chi phí dịch vụ mua ngoài, khấu hao tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh, lãi vay phục vụ kinh doanh và các chi phí hợp lý khác có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

Các khoản chi không liên quan đến kinh doanh, không có chứng từ hợp lệ, chi phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc tiền lương của chính cá nhân kinh doanh sẽ không được tính vào chi phí được trừ.

Ngoài thuế GTGT và thuế TNCN, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nếu hoạt động trong các lĩnh vực thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên hoặc thuế bảo vệ môi trường vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của từng loại thuế tương ứng.

Nghị định mới cũng quy định các điều khoản về khai thuế, tính thuế, nộp thuế, khấu trừ thuế, xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa… Quy định phạm vi trách nhiệm, cách thức các chủ quản nền tảng thương mại điện tử và nền tảng số thực hiện khấu trừ, kê khai thay và nộp thay số thuế đã khấu trừ của hộ, cá nhân kinh doanh; trách nhiệm khai thay, nộp thuế thay của tổ chức trong các trường hợp hợp tác kinh doanh, làm đại lý bán đúng giá đối với xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp; việc sử dụng hóa đơn điện tử và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.