Quốc gia này dẫn đầu châu Á - Thái Bình Dương về sử dụng tiền số

Ấn Độ giữ vững vị thế dẫn đầu trong khu vực

Theo Báo cáo Tiền mã hóa khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2025 của Chainalysis, Ấn Độ hiện là thị trường có khối lượng giao dịch tiền số lớn nhất khu vực, với giá trị giao dịch trên chuỗi hàng tháng đạt khoảng 338 tỷ USD vào giữa năm 2025, bỏ xa các thị trường khác.

Động lực chính đến từ mức độ phổ cập sâu rộng của tiền số trong dân chúng. Người dân Ấn Độ ngày càng quen thuộc với việc dùng tiền mã hóa để đầu tư, tiết kiệm và chuyển tiền kiều hối - một phần quan trọng của nền kinh tế nước này. Nhiều người trẻ coi đây là công cụ kiếm thu nhập song song với đầu tư dài hạn, phản ánh sự chấp nhận ngày càng mạnh mẽ với tài sản số.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng tài chính phát triển như giao diện thanh toán thống nhất (UPI), cùng với quy định thuế và cấp phép rõ ràng hơn, giúp giao dịch trở nên liền mạch. Kiều hối cũng ngày càng chuyển qua kênh tiền số, giảm chi phí và rút ngắn thời gian so với ngân hàng truyền thống. Mặc dù vậy, biến động giá vẫn là rủi ro và cơ quan quản lý tiếp tục giám sát chặt chẽ để tránh rủi ro hệ thống.

Nhật Bản tăng tốc để trở thành thị trường tăng trưởng nhanh nhất

Nếu Ấn Độ dẫn đầu về quy mô, thì Nhật Bản lại gây chú ý với tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực, đạt mức tăng 120% trong vòng 1 năm tính đến tháng 6/2025. Sự bứt phá này đến từ một loạt cải cách pháp lý: chính phủ Nhật làm rõ quy định thuế, củng cố khung pháp lý cho đầu tư và hỗ trợ sự tham gia của các định chế tài chính.

Nhờ môi trường đầu tư minh bạch, số lượng nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tăng mạnh. Các sàn giao dịch cũng cải thiện dịch vụ “on-ramp” và “off-ramp” (chuyển đổi giữa tiền pháp định và tiền số), giúp tiếp cận thị trường dễ dàng hơn. Bitcoin, Ethereum và XRP là ba đồng phổ biến nhất.

Bối cảnh văn hóa - kinh tế cũng đóng vai trò quan trọng. Ở Tokyo và Osaka, tiền số đã hòa vào hệ thống tài chính truyền thống. Với tỷ lệ sử dụng smartphone cao và trình độ số tốt, người Nhật có điều kiện tiếp cận thị trường thuận lợi. Chính phủ được dự báo sẽ tiếp tục giám sát để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Các quốc gia khác trong khu vực đang đi theo những mô hình nào?

Ngoài Ấn Độ và Nhật Bản, các nước châu Á - Thái Bình Dương thể hiện những mô hình tiếp cận tiền mã hóa rất đa dạng.

Tại Hàn Quốc, giao dịch tiền số gần như vận hành như thị trường chứng khoán: thanh khoản cao, có sự tham gia mạnh của tổ chức và quy định chặt chẽ về minh bạch, chống rửa tiền và bảo vệ nhà đầu tư.

Việt Nam lại thể hiện mô hình thực tiễn hơn: tiền mã hóa được dùng cho kiều hối, tiết kiệm, trò chơi và các ứng dụng đời sống. Với việc sử dụng di động phổ biến, tiền số trở thành kênh lưu giữ giá trị thay thế, đặc biệt trong bối cảnh áp lực lạm phát. Trong khi đó, Pakistan đi theo mô hình “mobile-first” – dùng stablecoin để bảo toàn giá trị và thanh toán cho lao động từ xa. Các thị trường như Úc, Singapore và Hồng Kông thì tập trung hoàn thiện quy định và cấp phép, tạo môi trường ổn định cho các tổ chức.

Triển vọng của tiền mã hóa tại châu Á - Thái Bình Dương

Các chuyên gia dự báo khu vực sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh về sử dụng tiền mã hóa, nhưng mỗi nước sẽ có lộ trình riêng. Ấn Độ giữ vai trò đầu tàu nhờ quy mô dân số và hạ tầng thanh toán. Nhật Bản cho thấy quy định rõ ràng có thể thúc đẩy thị trường trưởng thành. Các nước mới nổi như Việt Nam và Pakistan được kỳ vọng sẽ mở rộng ứng dụng thực tế trong thanh toán, chuyển tiền.

Khung pháp lý sẽ là yếu tố quyết định tốc độ và mức độ ổn định của quá trình này. Những quốc gia thiết lập hướng dẫn minh bạch về thuế, giấy phép và tuân thủ sẽ thu hút cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức. Song song, việc tích hợp fintech và mở rộng hạ tầng di động sẽ giữ vai trò then chốt để duy trì đà tăng.

Theo Chainalysis, kiều hối xuyên biên giới và stablecoin sẽ là những động lực mới, đặc biệt tại các quốc gia có biến động tiền tệ cao. Đối với các nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư, hiểu rõ đặc điểm từng thị trường sẽ là chìa khóa để tận dụng cơ hội và quản lý rủi ro trong hệ sinh thái tiền mã hóa đang thay đổi nhanh chóng.