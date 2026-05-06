Hàng trăm xe container chở sầu riêng ùn ứ ở Dầu Giây, xếp hàng chờ kiểm định

Theo ghi nhận, bất kể ngày hay đêm, khu vực này luôn trong cảnh xe cộ tấp nập. Nhiều thời điểm, dòng xe container nối dài trên Quốc lộ 1 và các tuyến đường dân cư lân cận. Lượng phương tiện từ nhiều tỉnh, thành dồn về cùng lúc khiến bến xe nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải.

Một tài xế xe container cho biết, để hoàn tất thủ tục xuất khẩu, tất cả lô hàng sầu riêng đều phải lấy mẫu kiểm định chất lượng. Sau khi lấy mẫu, xe phải chờ khoảng 24 giờ mới có kết quả.

“Nếu đạt thì lô hàng tiếp tục hành trình, còn không đạt thì buộc phải quay đầu nên xe nào cũng phải xếp hàng, có khi chờ cả ngày”, tài xế này nói.

Các xe container chở sầu riêng nối đuôi nhau dừng đỗ tại gần trung tâm hành chính phường Dầu Giây. Ảnh: A.Q

Ông Mai Văn Hiền, Chủ tịch UBND phường Dầu Giây, cho biết, ngay khi phát sinh tình trạng ùn ứ, địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp CSGT triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế ùn tắc.

Theo lãnh đạo UBND phường, nguyên nhân được xác định do bến xe được cho thuê làm điểm lấy mẫu kiểm định sầu riêng phục vụ xuất khẩu, khiến lượng lớn xe container tập trung về cùng thời điểm.

Tuy nhiên, do Bến xe Dầu Giây không thuộc phạm vi quản lý trực tiếp, địa phương chưa nắm rõ việc cho thuê mặt bằng này có đúng quy định hay không.

Thời gian tới, phường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh tính pháp lý của điểm lấy mẫu, đồng thời tính toán phương án điều tiết giao thông nếu lượng xe tiếp tục tăng.