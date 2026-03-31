Nữ CEO Hana Gold bị bắt trong đường dây liên quan sàn ONUS là ai?

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, trú tại TP Cần Thơ); Trần Quang Chiến (SN 1991, trú tại Hà Nội); Ngô Thị Thảo (SN 1994, Giám đốc Công ty CP Vàng bạc Đá quý Hana Gold) cùng một số đối tượng liên quan bị xác định đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… và phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Bà Ngô Thị Thảo, còn được biết đến với tên gọi khác là Hana Ngô, là người sáng lập và điều hành Công ty CP Vàng bạc Đá quý Hana Gold.

Theo thông tin từ website Hana Gold, bà Hana Ngô tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành ngôn ngữ Anh (2016), đồng thời có thêm chứng chỉ nghiệp vụ ngân hàng trong năm này.

Năm 2017, bà tham gia khóa đào tạo giám đốc điều hành (CEO).

Đến năm 2018, bà có thêm các chứng chỉ liên quan đến nhận định chất lượng vàng bạc và kỹ năng kinh doanh, cầm đồ. Năm 2023, bà hoàn thành chương trình Mini MBA.

Về quá trình làm việc, năm 2016, bà làm việc tại một ngân hàng thuộc nhóm Big4. Đến năm 2018, bà chuyển sang làm việc tại công ty về công nghệ, tài chính, chứng khoán và fintech.

Năm 2019, bà trở thành đại diện phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam cho một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Ấn Độ và Hồng Kông - Trung Quốc, hoạt động trong lĩnh vực kim cương và trang sức.

Năm 2020, bà Hana Ngô thành lập và đảm nhiệm vai trò CEO Hana Gold, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc đá quý theo hướng ứng dụng công nghệ.

Đến năm 2025, bà giữ vai trò Giám đốc đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tại quỹ Fundgo.

Theo giới thiệu, CEO Hana Gold có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và chứng khoán, tham gia quản lý và triển khai các dự án liên quan.

Trong vai trò điều hành, bà này đã xây dựng và phát triển Hana Gold từ giai đoạn đầu, với định hướng ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh vàng.

Hana Gold cho phép người dùng mua vàng với số tiền nhỏ chỉ từ 100.000 đồng. Doanh nghiệp do bà Hana Ngô sáng lập còn đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nền tảng quản lý và đầu tư tài sản hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Theo công bố, nền tảng này có hơn 300.000 người dùng, vận hành 5 chi nhánh tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Cà Mau, đồng thời đã huy động khoảng 1,7 triệu USD từ các quỹ đầu tư.