Cuộc sống doanh nhân Ngọc Tiền trước khi bị bắt vì cáo buộc lừa đảo

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP HCM cho biết đã bắt tạm giam bà Tiền về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng do bà này làm giám đốc, đại diện pháp luật.

Động thái này được đưa ra sau hơn 2 năm PC03 điều tra dấu hiệu lừa đảo trong vụ ký hợp đồng hợp tác đầu tư nhằm đảm bảo giao kết mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) ở xã Cửa Dương, Phú Quốc, do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Nguyễn Ngọc Tiền (giữa) lúc bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Nguyễn Ngọc Tiền sinh năm 1976, là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Công ty này được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Doanh nghiệp này khởi đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Đến tháng 4/2018, GIS nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, mở rộng quy mô hoạt động.

Chia sẻ trên truyền thông, Nguyễn Ngọc Tiền từng cho biết mình là một trong những nhà đầu tư tiên phong tại Phú Quốc, tham gia phát triển các khu biệt thự, nghỉ dưỡng và nhà phố thương mại cao cấp từ giai đoạn thị trường còn sơ khai.

Ngọc Tiền hẹn hò với diễn viên Quý Bình, sinh năm 1983, từ năm 2018. Họ tổ chức đám cưới giữa tháng 12/2020. Hai năm sau, họ có con trai chung, bé Eric. Quý Bình từng nói thấy mình may mắn khi cưới được người phụ nữ mạnh mẽ, tài giỏi như Ngọc Tiền. Trong khi đó, vợ Quý Bình có lần tiết lộ được ông xã hậu thuẫn, động viên hết mình nên sau hơn chưa đầy một năm sinh con có thể toàn tâm toàn ý trở lại với công việc.

Tháng 8/2024, Ngọc Tiền cho biết Quý Bình phát hiện mắc ung thư trong một lần đi khám sức khỏe do có triệu chứng đau đầu kéo dài. Sau gần một năm chống chọi với bệnh tật, Quý Bình qua đời hồi tháng 3/2025. Từ khi chồng mất, Ngọc Tiền sống kín tiếng. Nữ doanh nhân khóa mạng xã hội, hạn chế xuất hiện trước công chúng. Thời gian đầu, cô đều đặn đến các ngày cúng thất của Quý Bình tại chùa. Tuy nhiên đến giỗ đầu của anh hồi tháng 3 vừa qua, Ngọc Tiền không xuất hiện.

Diễn viên Quý Bình bên vợ lúc sinh thời.

Sau khi Quý Bình qua đời, Ngọc Tiền nhận nhiều bàn tán, công kích của khán giả. Khi vướng tin đồn liên quan đến tài sản của chồng, Ngọc Tiền khẳng định cô không lấy hay thừa kế bất cứ tài sản nào của anh. Cô cũng phủ nhận việc mình là "đại gia" vì đặt mục tiêu sống có ích cho gia đình và xã hội, doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng. Sau khi chồng qua đời, cô cho biết tập trung chăm con và "sẽ bảo vệ bé Eric đến hơi thở cuối cùng".