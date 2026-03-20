Bà Ngọc Tiền thu trăm tỷ đồng từ khách hàng thế nào trước khi bị bắt

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP HCM cho biết đã bắt tạm giam bà Tiền về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng do bà này làm giám đốc, đại diện pháp luật.

Động thái này được đưa ra sau hơn 2 năm PC03 điều tra dấu hiệu lừa đảo trong vụ ký hợp đồng hợp tác đầu tư nhằm đảm bảo giao kết mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) ở xã Cửa Dương, Phú Quốc, do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group) làm chủ đầu tư.

Theo điều tra ban đầu, tháng 3/2018, CIC Group ký hợp đồng hợp tác với Công ty Đảo Vàng của bà Tiền. Theo thỏa thuận, phía bà Tiền chỉ là đơn vị tham gia góp vốn để nhận quyền phân phối sản phẩm khi đủ điều kiện mở bán. Vai trò chính của công ty này là tìm kiếm khách hàng; mọi hợp đồng phải được ký trực tiếp giữa khách hàng với chủ đầu tư, và tiền cũng phải chuyển về tài khoản của chủ đầu tư.

Sau khi ký kết, dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, dự án chưa đủ điều kiện mở bán, Công ty Đảo Vàng vẫn tìm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư để huy động vốn và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất từ nhiều người. Thực chất, đây là hình thức bán nền đất "trên giấy" để thu tiền từ khách hàng.

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền.

Một trong những nạn nhân là ông Nguyễn Văn Dược. Năm 2019, thông qua sự giới thiệu của ông Lưu Quân Anh (Giám đốc văn phòng đại diện một công ty bất động sản tại Đồng Tháp), ông Dược đã ký hai hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đảo Vàng để mua hai lô đất ký hiệu C65A và C65B tại dự án này. Tổng giá trị hai nền đất là hơn 4,5 tỷ đồng. Ông Dược đã nộp tổng cộng hơn 4,2 tỷ đồng, tương đương 95% giá trị lô đất.

Tuy nhiên, sau khi thu tiền, Công ty Đảo Vàng không thực hiện các cam kết giao đất. Đến thời hạn ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư, phía bà Tiền đưa ra lý do dự án đang thay đổi quy hoạch để trì hoãn. Khi khách hàng tìm hiểu mới vỡ lẽ dự án chưa hề nộp tiền sử dụng đất và Công ty Đảo Vàng không có thẩm quyền ký hợp đồng mua bán hay thu tiền từ khách.

Cảnh sát đọc lệnh khám xét nhà bà Nguyễn Ngọc Tiền. Ảnh: Công an TP HCM

Phía chủ đầu tư CIC Group khẳng định, đơn vị này không ủy quyền cho Công ty Đảo Vàng huy động vốn. Thậm chí, CIC Group còn tố cáo phía bà Tiền lợi dụng hình ảnh dự án để sử dụng tiền khách hàng sai mục đích, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chủ đầu tư.

Từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, công ty bà Tiền đã thực hiện giao dịch 62 nền đất cho 42 khách hàng, thu về 131,3 tỷ đồng. Đến nay có 13 khách hàng tố cáo Công ty Đảo Vàng, chiếm đoạt số tiền tổng 41,2 tỷ đồng.