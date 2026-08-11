Nợ vay gần 100.000 tỷ đồng, Hòa Phát phải trả hơn 15 tỷ đồng lãi vay/ngày trong 6 tháng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận gần 55.160 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý 2/2026, tăng 53,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.424,5 tỷ đồng, tăng 50,7%.

Điểm đáng chú ý nằm ở cấu trúc chi phí. Trong quý, lợi nhuận gộp đạt 10.487,8 tỷ đồng, tăng 59,2% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện từ 18,35% lên 19,01%.

Tuy nhiên, lợi thế này bị thu hẹp khi nhiều khoản chi phí tăng nhanh. Chi phí bán hàng lên tới 1.717,6 tỷ đồng, tăng 108%. Riêng chi phí vận chuyển và xuất khẩu đạt gần 800 tỷ đồng, tăng 168%; chi phí nhân viên bán hàng tăng 94%, lên 125,5 tỷ đồng.

Chi phí tài chính cũng gần như tăng gấp đôi, từ 979,5 tỷ đồng lên 1.925,8 tỷ đồng. Trong kỳ, Hòa Phát phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá thuần 118 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ còn 307,8 tỷ đồng.

Diễn biến kết quả kinh doanh của Hòa Phát từ quý 3/2025 tới nay. Biểu đồ: FireAnt

Hòa Phát “gánh” gần 100.000 tỷ đồng nợ vay

Đáng chú ý nhất trong cơ cấu chi phí là khoản tiền Hòa Phát phải dành cho lãi vay.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, chi phí lãi vay trong quý 2/2026 đạt 1.519,6 tỷ đồng. Con số này cao gấp gần 3,5 lần mức 439,1 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Tính chung nửa đầu năm, chi phí lãi vay lên 2.853 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước là 1.066,1 tỷ đồng. Tiền lãi vay thực tế đã thanh toán trong sáu tháng đạt 2.802,4 tỷ đồng, tăng mạnh so với 1.073,7 tỷ đồng cùng kỳ (tương ứng Hòa Phát "mở mắt" đã mất hơn 15,5 tỷ đồng lãi vay/ngày).

BCTC hợp nhất quý 2/2026 do Tập đoàn Hòa Phát công bố.

Quy mô vay nợ của Hòa Phát cũng tiếp tục mở rộng. Tại thời điểm cuối tháng 6, tổng vay và nợ thuê tài chính đạt 98.530 tỷ đồng, gồm 71.433 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 27.096 tỷ đồng nợ dài hạn. So với đầu năm, dư nợ tăng thêm 6.355 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của tập đoàn đạt hơn 137.400 tỷ đồng, tương đương khoảng 97% vốn chủ sở hữu 141.516 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 105.037 tỷ đồng, tương đương 76,4%.

Dòng tiền vay mới trong nửa đầu năm đạt 71.080 tỷ đồng, trong khi số tiền trả nợ gốc là 64.684,5 tỷ đồng. Cùng thời gian, doanh nghiệp chi 3.937,2 tỷ đồng để trả cổ tức cho chủ sở hữu.

Ở chiều ngược lại, Hòa Phát vẫn duy trì lượng tiền và tiền gửi ngắn hạn 37.256 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 9.782 tỷ đồng, còn tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 27.473 tỷ đồng.

Diễn biến tổng tài sản và nợ phải trả các quý gần đây. Biểu đồ: FireAnt

Sáu tháng đầu năm, dòng tiền thuần sử dụng cho hoạt động đầu tư âm 13.867,3 tỷ đồng. Riêng khoản chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định lên tới 12.193 tỷ đồng.

Giá trị xây dựng cơ bản dở dang tại ngày 30/6 đạt 13.986,8 tỷ đồng, tăng 3.284,7 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong số này, dự án Khu liên hợp Gang thép Dung Quất chiếm 9.624,2 tỷ đồng. Hai khoản mục đáng chú ý khác là dự án Container với 2.214,8 tỷ đồng và dự án Nhà máy thép Long An với 774,9 tỷ đồng.