Mua cua online, làm giả video cua chết bằng AI để lừa hoàn tiền

Lợi dụng AI kiếm tiền: Bằng chứng giả mạo suýt "qua mặt" người bán

Hiện nay, công nghệ AI đang thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp, mang lại nhiều tiện ích cho con người. Tuy nhiên gần đây, một số kẻ gian đã lợi dụng AI để tạo ra hình ảnh và video giả mạo, nhằm đòi bồi thường từ các nhà bán hàng trực tuyến.

Ảnh: CCTV13

Ngày 17/11/2025, bà Gao, chủ cửa hàng bán cua lông ở quận Tương Thành, Tô Châu, Giang Tô (Trung Quốc) đã gửi một thùng tám con cua lông cho khách. Ngày hôm sau, người mua ở Quảng Châu đã nhận được hàng và ký nhận. Thế nhưng chỉ hơn mười phút sau, bà Gao đã nhận được phản hồi của khách hàng từ nền tảng thương mại điện tử. Theo phản hồi này, 6 trong 8 con cua đã chết.

Bà Gao rất bối rối trước tình huống này và đã liên hệ với người tiêu dùng, yêu cầu họ cung cấp bằng chứng liên quan. Ngay sau đó, người mua gửi một bức ảnh cho thấy sáu con cua nằm ngửa trên mép bồn rửa.

Tuy nhiên, bức ảnh này khiến bà Gao có chút nghi ngờ. Bà yêu cầu khách hàng quay thêm một video khác.

Bà Gao cho biết, thoạt nhìn, video này giống như được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, cách quay video rất kỳ lạ. Khi quan sát kỹ hơn, chân cua có năm chân nhỏ, không giống như cua lông thông thường. Video cũng bị cắt xén, rõ ràng là để xóa logo in chìm. Vì vậy, bà yêu cầu vị khách này quay một video khác, dùng ngón tay chỉ vào từng chiếc chân cua, sau đó di chuyển ngón tay. Với video thứ hai, bà Gao tin rằng phản hồi của khách là thật và đã trả cho người này 195 NDT (709.000đ) theo yêu cầu của nền tảng thương mại điện tử.

Ảnh: CCTV13

Tuy nhiên, bà vẫn còn một số nghi ngờ. Ngày hôm sau, bà đã xem xét lại toàn bộ sự việc với gia đình và xem xét lại video đó và phát hiện ra sự bất thường. Số lượng cua đực và cua cái bị chết trong các bức ảnh và video do người mua gửi không hề chính xác.

Sau đó, bà Gao đã liên hệ với người mua lần nữa, tuy nhiên người này chỉ đọc tin nhắn và không phản hồi. Bà Gao đã đăng tải vụ việc lên mạng và với sự giúp đỡ của cư dân mạng tại Quảng Châu, cảnh sát địa phương đã ngay lập tức mở cuộc điều tra.

Kết quả vào ngày 2/12, cảnh sát đã xác nhận người mua kia đã làm giả video. Theo quy định hiện hành, đối tượng bị tạm giam 8 ngày và số tiền bất chính 195 NDT đã bị tịch thu.