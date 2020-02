Những dòng thuế nào được xóa bỏ ngay khi EVFTA có hiệu lực?

Thứ Bảy, ngày 15/02/2020 11:30 AM (GMT+7)

Từ 1/7/2020, ngay khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu với 48,5% số dòng thuế, tương đương 64,5% kim ngạch nhập khẩu từ EU.

Với mặt hàng ô tô, lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu với xe từ EU về Việt Nam là sau 9 năm đối với ô tô phân khối lớn, 10 năm với các loại ô tô còn lại

Ngày 14/2, Bộ Tài chính cho biết đang rốt ráo xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) từ ngày Hiệp định có hiệu lực (1/7/2020).

Theo Bộ Tài chính, về thuế nhập khẩu, Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ 48,5% dòng thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực, tương đương 64,5% kim ngạch nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), sau 10 năm là khoảng 99% số dòng thuế, tương đương 99,8% kim ngạch nhập khẩu từ EU.

Đối với số dòng thuế còn lại, Việt Nam sẽ có lộ trình trên 10 năm hoặc dành ưu đãi cho EU trên cơ sở hạn ngạch thuế quan của WTO.

Lộ trình cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với một số nhóm mặt hàng chính của Việt Nam như ô tô là: sau 9 năm đối với ô tô phân khối lớn (trên 3.000cc cho động cơ xăng và trên 2.500 cc cho động cơ diesel) và 10 năm đối với các loại ô tô còn lại;

Linh kiện, phụ tùng ô tô (tối đa 7 năm); hóa chất (tối đa 7 năm); đồ uống có cồn (tối đa 10 năm); thịt bò (3 năm), thịt lợn đông lạnh (7 năm), thịt gà (10 năm); sữa và sản phẩm sữa (3-5 năm); cá và các sản phẩm cá (3-7 năm); thuốc lá, xì gà (15 năm); máy móc thiết bị (tối đa 7 năm);...

Về thuế xuất khẩu, Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế xuất khẩu với hàng hóa xuất khẩu sang EU với lộ trình lên đến 15 năm, trừ những mặt hàng được duy trì thuế xuất khẩu tập trung vào một số nhóm hàng như dầu thô, than đá (trừ than để luyện cốc và than cốc),...

Trước đó, ngày 12/2/2020, Nghị viện châu Âu đã tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn EVFTA và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA).

Sau khi Nghị viện châu Âu hoàn tất việc bỏ phiếu với kết quả là 401 phiếu ủng hộ, 192 phiếu chống và 40 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu sẽ ra văn bản thông báo hoàn tất quá trình phê chuẩn và chuyển hồ sơ phê chuẩn trở lại Hội đồng Liên minh châu Âu để hoàn tất các thủ tục cuối cùng.

Về phía Việt Nam, các cơ quan đang triển khai các thủ tục để trình Quốc hội, dự kiến tại kỳ họp tháng 5/2020. Trường hợp Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 5/2020 và 2 bên thông báo cho nhau đã hoàn thành các thủ tục pháp lý trong tháng 6/2020 thì Hiệp định EVFTA sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, hết năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các thành viên EU (28 nước) đạt 56,39 tỷ USD, chiếm gần 11% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sang EU đạt 41,48 tỷ USD giảm 1% so với năm 2018 nhưng vẫn chiếm 15,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Trong khi nhập khẩu của Việt Nam là 14,91 tỷ USD, tăng 7,4%, chiếm 5,9% kim ngạch cả nước. Như vậy, trong quan hệ thương mại với EU, nước ta đang có được mức xuất siêu đang kể là 26,57 tỷ USD vào năm ngoái.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/kinh-te/nhung-dong-thue-nao-duoc-xoa-bo-ngay-khi-evfta-co-hieu-luc-1519...Nguồn: https://www.tienphong.vn/kinh-te/nhung-dong-thue-nao-duoc-xoa-bo-ngay-khi-evfta-co-hieu-luc-1519446.tpo