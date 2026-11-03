Nhiều tiền như Petrolimex: Thu 1.400 tỷ đồng mỗi ngày, có 28.400 tỷ tiền gửi và đầu tư ngắn hạn

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 vừa công bố, Petrolimex (PLX) ghi nhận doanh thu thuần hơn 138.481 tỷ đồng, tăng khoảng 65% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của tập đoàn đạt hơn 7.303 tỷ đồng, tăng 62%. Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức khoảng 5,3%.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 634 tỷ đồng, tăng 18%. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng hơn 60%, lên 614 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 257 tỷ đồng.

Các khoản chi phí hoạt động tiếp tục gia tăng. Chi phí bán hàng đạt hơn 5.271 tỷ đồng, tăng khoảng 42% so với cùng kỳ, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 20%, lên 389 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, Petrolimex báo lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt hơn 1.363 tỷ đồng, tăng khoảng 93% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của tập đoàn đạt hơn 373.226 tỷ đồng, tương đương gần 1.400 tỷ đồng mỗi ngày. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.753 tỷ đồng, tăng khoảng 60% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Petrolimex đạt hơn 109.009 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn cơ cấu tài sản, với giá trị hơn 82.062 tỷ đồng.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 6.122 tỷ đồng. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 22.286 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng.

Như vậy, tổng lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn của Petrolimex tại cuối tháng 9 đạt khoảng 28.407 tỷ đồng, tăng gần 2.755 tỷ đồng so với đầu năm.

Một điểm đáng chú ý khác là hàng tồn kho của tập đoàn tăng mạnh trong 9 tháng. Giá trị hàng tồn kho từ mức 13.862 tỷ đồng đầu năm lên 29.296 tỷ đồng tại ngày 30/9, tăng hơn 15.400 tỷ đồng, tương đương khoảng 111%.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Petrolimex tại cuối quý III đạt hơn 77.650 tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt gần 26.595 tỷ đồng, tăng hơn 8.510 tỷ đồng. Cùng với khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn hơn 610 tỷ đồng, tổng dư nợ vay tài chính của tập đoàn lên khoảng 27.206 tỷ đồng, tăng hơn 8.511 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của Petrolimex đạt hơn 31.359 tỷ đồng, tăng khoảng 1.797 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận hơn 4.402 tỷ đồng.